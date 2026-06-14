Kasus pemain Al-Wedad... Apakah "CAS" menolak untuk mencabut sanksi terhadap Zamalek?

Fahmi Belhaj, pengacara pemain Maroko Salah Masoud, yang saat ini bermain untuk Al-Wedad dan sebelumnya membela Zamalek, mengumumkan tercapainya kesepakatan antara sang pemain dan klub Zamalek dalam sengketa yang diajukan ke Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA).

Salah Masduk sebelumnya telah memperoleh putusan dari Kamar Penyelesaian Sengketa FIFA yang memerintahkannya untuk menerima ganti rugi sebesar lebih dari 800 ribu dolar AS dari klub Zamalek, setelah ia memutuskan kontraknya secara sepihak dengan alasan olahraga yang sah: tidak diterimanya hak-hak finansialnya.

Hal ini mengakibatkan sanksi larangan pendaftaran bagi klub selama dua periode pendaftaran berturut-turut.

Belhaj mengatakan dalam pernyataannya kepada program "Dari Kairo" di saluran "On Sport": "Kesepakatan telah dicapai antara Zamalek dan Masoud dan telah ditandatangani, serta pemain tersebut mengajukan permohonan resmi kepada FIFA pada 9 Juni yang menegaskan bahwa ia tidak keberatan penangguhan pelaksanaan sanksi terhadap klub, sehingga krisis tersebut telah teratasi."

Dia menambahkan bahwa penangguhan ini "tidak memengaruhi status pemain", sambil mengungkapkan harapannya agar sanksi terhadap Zamalek dicabut.

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Belhaj mengkritik mereka yang disebut "pakar peraturan FIFA", menegaskan bahwa sebutan tersebut tidak memiliki dasar hukum, dan bahwa hal ini hanya berkaitan dengan pengacara spesialis.

Ia juga menyebut berita yang menyebutkan penolakan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) terhadap permohonan Zamalek untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi setelah penyelesaian kasus Musadak sebagai "tidak benar", menjelaskan bahwa pengadilan belum mengirimkan keputusan atau tanggapan resmi apa pun terkait hal tersebut.

Menanggapi tuduhan yang mengaitkan sanksi yang dijatuhkan kepada Zamalek dengan kasus-kasus sebelumnya yang menumpuk, Belhaj mengatakan bahwa pernyataan tersebut "tidak akurat".

Dia menjelaskan bahwa Pasal 17 Peraturan FIFA tidak mensyaratkan adanya catatan pelanggaran sebelumnya untuk menjatuhkan sanksi penangguhan pendaftaran, dan bahwa alasan sanksi tersebut adalah pemutusan kontrak tanpa alasan yang sah atau di luar batas waktu yang ditetapkan secara hukum.

Dia mencatat bahwa riwayat pelanggaran sebelumnya mungkin digunakan dalam mengevaluasi perilaku klub dan memperberat sanksi, tetapi bukan syarat utama untuk penerapannya.

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