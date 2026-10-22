Enric Masip, penasihat Presiden Barcelona Joan Laporta, melancarkan serangan keras terhadap Real Madrid, beberapa hari sebelum pertandingan kedua tim dalam El Clasico yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang.

Menurut surat kabar "Marca", Masip melancarkan serangan pedas terhadap Real Madrid karena "rujukan mereka yang berulang-ulang terhadap kasus Negreira untuk mencoreng reputasi Barcelona".

Ia mengkritik keras klub asal Madrid itu, menuduhnya secara langsung memperlakukan Barcelona dengan buruk serta menyerang LaLiga, seluruh klub, dan komite wasit melalui tuduhan-tuduhan yang berulang itu.

Masip berkata: "Ketika seseorang menggunakan metode semacam ini, yang bukan terjadi secara kebetulan melainkan merupakan perpaduan antara pelatih, sejumlah media, kanal televisi, dan klub... mereka berusaha menutupi masalah mereka sendiri dengan menyinggung pesaing terbesar mereka."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia melanjutkan: "Tujuannya adalah mencoreng citra Barcelona, dan inilah yang membuat kami merasa terhina dan marah. Selama tiga setengah tahun, tidak ada yang terbukti, dan tidak akan pernah terbukti. Tidak terjadi apa-apa. Barcelona memenangkan gelar dan pertandingan berkat gaya permainannya."

Ia menambahkan: "Selama bertahun-tahun, kami tidak menyinggung masa-masa kelam di negara ini ketika suatu tim memang diunggulkan dan memenangkan gelar karena keberpihakan tersebut. Ada garis merah yang tidak boleh dilewati, dan garis itu sudah dilewati."

Mengalihkan perhatian dan menutupi kekurangan mereka

Enric Masip menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan Real Madrid bertujuan untuk mengalihkan perhatian dan menutupi kekurangan mereka, serta kembali menekankan bahwa hal itu merugikan seluruh klub Spanyol.

Ia berkata: "Mereka menggunakan acara bincang-bincang seolah-olah itu adalah dewan juri, dan laporan-laporan seolah-olah itu adalah putusan pengadilan. Dan untuk menghindari masalah, mereka menghindari penyebutan Negreira dalam judul-judul surat kabar atau wawancara yang tidak relevan."

Ia melanjutkan: "Mereka berbicara tentang Negreira padahal seharusnya mereka berbicara tentang apa yang terjadi pada mereka. Ini adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Mereka merugikan LaLiga dan Federasi Sepak Bola Spanyol. Mereka menyerang dan memperlakukan dengan buruk seluruh kompetisi, semua klub, dan para wasit."

Pejabat Barcelona itu menambahkan: "Mereka akan mengadu ke UEFA. Mereka tidak menghormati seluruh klub, meskipun mereka beranggapan bahwa hal ini hanya berdampak pada satu klub saja."

Ia melanjutkan: "Mereka mencoreng citra. Bagi saya, sungguh memalukan bahwa mereka menggunakan metode semacam ini untuk mengalihkan perhatian dari apa yang mereka lakukan."

Ia menunjukkan: "Ketika seseorang mengatakan bahwa ia melihat hal-hal aneh... maka hal-hal aneh itu berarti mengarahkan jari tudingan kepada pelatih. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginanmu, kamu harus memperbaiki performamu, bukan malah menyerang orang lain."

Ia melanjutkan: "Mereka berusaha merugikan karena mereka memiliki sumber dayanya, tetapi orang-orang tidak memercayai mereka."

Penasihat Laporta menyerang Mourinho

Mengenai pernyataan Mourinho, Enric Masip berkata: "Ia melontarkan kritik tajam. Lihatlah konferensi pers Mourinho dan konferensi pers Flick... Flick, bahkan setelah diperlakukan tidak adil, lihatlah bagaimana ia berbicara tentang lawan, rasa hormat yang ia miliki terhadapnya, terhadap para pemain, dan terhadap pelatih... Inilah nilai-nilai Barcelona."

Ia menambahkan: "Kamu bisa mengatakan banyak hal, tetapi kamu tidak melakukannya... Bagi Mourinho dan Real Madrid, kesalahan selalu menjadi kesalahan orang lain."

Masip, yang menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan ini tidak memengaruhi Barcelona maupun ruang ganti, menegaskan keyakinannya bahwa tekanan yang dilakukan Real Madrid tidak akan memengaruhi kepemimpinan wasit dalam El Clasico.

Ia menegaskan: "Saya percaya pada profesionalisme para wasit. Mempertanyakan hal itu adalah kegilaan."

Insiden Güler

Ia berbicara tentang sikutan kontroversial yang dilakukan Arda Güler: "Apakah tidak ada yang melihat sikutan itu? Hal yang sama juga terjadi pada gol yang dicetak Lewandowski atau Lamine di Stadion Santiago Bernabeu, di mana, anehnya, kamera tidak berfungsi. Dan itu adalah satu-satunya sudut yang dengan jelas memperlihatkan bahwa bola telah melewati garis. Dan kami tidak membuat keributan atau menghabiskan sepanjang hari untuk mengeluhkan hal itu. Itu sebuah kesalahan, dan harus diterima. Dan yang menarik, segala sesuatu selalu berjalan dengan pola yang sama."

Masip menambahkan: "Gambar Güler tidak jelas, tetapi itu adalah sikutan, itu saja. Sikutan itu layak mendapat kartu merah. Keesokan harinya mereka tidak membicarakannya... tetapi jika insiden serupa terjadi di Sevilla, maka segala sesuatu akan bergerak untuk membicarakan kasus itu."