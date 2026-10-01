Kasus Negreira memasuki babak baru di level Eropa setelah Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) mengumumkan bahwa pihaknya telah menerima dokumen-dokumen yang diserahkan Real Madrid terkait penyelidikan atas Barcelona, dalam salah satu perkembangan paling menonjol seputar berkas ini dalam beberapa waktu terakhir.

UEFA menegaskan, pada hari Kamis ini, bahwa pihaknya telah menerima dari Real Madrid "sejumlah besar dokumen" yang berkaitan dengan penyelidikan yang sedang berjalan terhadap Barcelona dalam kasus Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit di Federasi Sepak Bola Spanyol.

UEFA menjelaskan dalam pernyataan resmi bahwa pihaknya memang telah menerima dokumen-dokumen tersebut, seraya menyebutkan bahwa inspektur etika dan disiplin yang berada di bawahnya juga telah memperolehnya untuk dikaji dalam proses peninjauan kasus yang sedang berjalan.

Sejak beberapa bulan lalu, Real Madrid telah menyusun sebuah laporan ekstensif yang memuat berbagai dokumen terkait kasus Negreira, yang berkisar seputar pembayaran yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan mantan pejabat perwasitan Spanyol itu dari Barcelona.

Menurut surat kabar "Marca", selama periode lalu Real Madrid berupaya membawa kasus ini ke level internasional, terutama karena tidak ada kemajuan berarti di tingkat domestik, di mana klub berupaya agar badan-badan olahraga Eropa menelaah dampak dari berkas tersebut.

Surat kabar Spanyol itu menjelaskan bahwa Real Madrid telah memulihkan hubungannya dengan UEFA, dan mendekati hal serupa dengan Asosiasi Klub Eropa, sementara klub terus menegaskan dalam pembicaraan-pembicaraannya perlunya menangani kasus Negreira di level Eropa.

Pernyataan UEFA berarti bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan Real Madrid kini telah masuk ke dalam materi yang akan ditinjau oleh badan-badan terkait di federasi tersebut, tanpa pernyataan itu memuat pengumuman tentang pembukaan prosedur disipliner resmi terhadap Barcelona hingga saat ini.

Langkah terakhir Real Madrid dalam kasus ini terjadi pada Juni lalu, ketika klub secara resmi mengumumkan penyerahan sebuah surat kepada badan-badan disipliner di UEFA, yang di dalamnya menuntut dilanjutkannya prosedur disipliner yang sebelumnya telah dimulai UEFA terhadap Barcelona. Real Madrid saat itu menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan bukti-bukti yang menurutnya memperkuat indikasi terkait pembayaran berkelanjutan Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit, dan menilai bahwa kasus ini, dari sudut pandangnya, merupakan ancaman yang sangat serius terhadap integritas kompetisi.

UEFA memang telah membuka penyelidikan terhadap Barcelona pada Maret 2023, ketika mengumumkan penunjukan inspektur etika dan disiplin untuk menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran terhadap peraturan UEFA berlatar belakang kasus Negreira.

Kasus ini berkisar seputar pembayaran yang diterima Negreira dan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengannya dari Barcelona selama bertahun-tahun. Menurut data yang tercantum dalam berkas penyelidikan, pembayaran tersebut melampaui 7,5 juta euro antara tahun 2001 dan 2018, sebagai imbalan atas laporan-laporan yang terkait dengan perwasitan, sementara Barcelona membantah melakukan pelanggaran apa pun, dan menegaskan bahwa pembayaran itu adalah imbalan atas layanan konsultasi dan laporan teknis tentang para wasit. Penyelidikan juga menyebutkan bahwa tidak terbukti Negreira membayarkan uang kepada para wasit untuk memengaruhi hasil pertandingan.











