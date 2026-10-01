Kasus Negreira, Real Madrid melaporkan Barcelona ke UEFA: apa yang terjadi sekarang

Ada perkembangan baru dari kasus Negreira. UEFA mengumumkan telah menerima banyak dokumen dari Real Madrid untuk mendalami kasus yang mengguncang sepak bola Spanyol. Real Madrid sudah menyiapkan dokumen-dokumen ini selama berbulan-bulan dan kini akan dianalisis oleh para inspektur. Sementara itu, klub juga merilis pernyataan resmi yang menyatakan harapan bahwa, dengan adanya semua bukti ini, kasus tersebut bisa ditutup secara definitif secepat mungkin.





PERNYATAAN RESMI - Hal itu dikonfirmasi oleh sebuah pernyataan resmi: "UEFA mengonfirmasi telah menerima dari Real Madrid CF sejumlah besar dokumen terkait penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap FC Barcelona mengenai perkara yang melibatkan José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Federasi Sepak Bola Spanyol (yang disebut "kasus Negreira"). Para Inspektur Etik dan Disipliner UEFA juga telah menerima dokumentasi tersebut, yang akan mereka nilai dalam rangka pemeriksaan kasus yang saat ini sedang berlangsung".





PENGUMUMAN REAL MADRID - Setelah pernyataan UEFA, datang juga pernyataan resmi Real Madrid: "UEFA telah mengonfirmasi telah menerima pengaduan yang diajukan oleh Real Madrid CF dan kelanjutan penyelidikan terkait pembayaran yang dilakukan dalam dua dekade terakhir oleh FC Barcelona kepada mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit. Pengaduan yang diajukan oleh klub kami mencakup dokumentasi dan bukti yang luas mengenai peristiwa dengan tingkat keseriusan yang luar biasa, yang berdampak langsung pada integritas kompetisi dan kepercayaan terhadap sistem perwasitan".





"Real Madrid CF menilai penting bahwa, kini setelah UEFA memiliki dokumentasi ini, penyelidikan berjalan dengan urgensi maksimum hingga tuntas sepenuhnya dan bahwa badan-badan yang berwenang mengambil keputusan yang tepat berdasarkan tingkat keseriusan fakta yang telah dipastikan. Klub kami akan terus bekerja sama secara aktif dengan UEFA dan mengambil semua tindakan yang ada dalam kewenangannya untuk menjernihkan peristiwa yang dinilai tidak selaras dengan prinsip integritas, transparansi, dan fair play yang seharusnya mengatur sepak bola Eropa".