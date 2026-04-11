Kasus Negreira membayangi El Clásico... Akankah Real Madrid memberikan barisan kehormatan kepada Barcelona?

Menjelang akhir musim, pembicaraan tentang "koridor kehormatan" kembali menjadi sorotan dalam persaingan antara Real Madrid dan Barcelona, setelah tim Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) itu tergelincir dengan hasil imbang 1-1 melawan Girona di Bernabéu, yang memangkas harapan mereka untuk bersaing memperebutkan gelar La Liga.

Jurnalis Guillaume Porras Pérez memicu kontroversi melalui platform "X", di mana ia menulis: "Jika Madrid kalah dalam salah satu dari tiga pertandingan tersisa sebelum El Clásico di Camp Nou, dan Barcelona memenangkan semua pertandingannya, kita mungkin akan menyaksikan koridor kehormatan untuk sang juara."

Situs "Defensa Central" Spanyol, yang dikenal setia kepada Real Madrid, mencatat bahwa dalam situasi ini, upacara penghormatan bagi juara dianggap sebagai "skandal" dan "kurang menghormati" kompetisi olahraga serta prinsip kesetaraan.

Para pendukung Real Madrid berpendapat bahwa Barcelona tidak layak mendapatkan penghormatan semacam itu, terutama di tengah kasus Negreira yang masih berlanjut, yang mereka gambarkan sebagai "tetesan yang membuat gelas tumpah".

Klub Putih menegaskan, menurut situs tersebut, bahwa hubungan antara kedua klub telah rusak parah akibat posisinya sebagai pihak dalam gugatan hukum, menuntut penyelidikan mendalam terhadap pembayaran finansial yang mencurigakan yang berlangsung bertahun-tahun kepada Enriquez Negreira (mantan wakil ketua komite wasit), yang terhenti begitu ia keluar dari jabatannya.

Mereka menuntut "penyelesaian pertanggungjawaban" dan penghentian penunjukan wasit yang pernah terkait dengan lingkaran tersebut, dengan alasan bahwa tidak adanya penjelasan yang meyakinkan mengenai pembayaran tersebut menimbulkan kecurigaan yang sangat besar.

Di sisi lain, Barcelona berpendapat bahwa kampanye Real Madrid merupakan bagian dari "strategi" untuk merugikannya, dan bersikeras bahwa semua pembayaran tersebut dilakukan untuk tujuan konsultasi yang sah, serta bahwa keadilan harus berjalan tanpa "penundaan prosedur" yang disengaja.

Meskipun salam hormat tidak wajib, sejarah mencatat adanya saling memberi hormat antara kedua klub di masa lalu.

Saat ini, ketegangan di bidang hukum dan olahraga tampaknya membuat gestur semacam itu sulit dilakukan, terutama dalam suasana El Clásico yang akan datang di "Camp Nou".

Di klub Madrid, mereka menginginkan penyelesaian cepat atas kasus Negreira demi kebaikan sepak bola Spanyol secara keseluruhan, menegaskan bahwa "kebenaran" harus terungkap untuk memulihkan kepercayaan dalam kompetisi. Sementara Barcelona berharap untuk memastikan gelar juara dan menempatkan lawan dalam posisi sulit, terlepas dari apakah upacara penghormatan itu terjadi atau tidak.

Pertanyaan tetap terbuka: Apakah El Clásico mendatang akan menyaksikan lorong kehormatan, ataukah ketegangan akan menghalangi adanya gestur tradisional? Jawabannya mungkin akan menentukan akhir yang dramatis bagi musim yang panas ini.