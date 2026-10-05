Kanal resmi klub Real Madrid mengabaikan hasil El Clasico sektor putri, yang berakhir dengan kemenangan telak Barcelona dengan skor (7-0) kemarin Minggu, di mana buletin berita sama sekali tidak menyebutkan satu pun kabar tentang pertandingan tersebut.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", laporan berita kanal resmi tersebut meliput tim utama, akademi muda, bola basket, serta komitmen internasional Real Madrid, tetapi sama sekali tidak menyinggung tim putri.

Program berita kanal Real Madrid juga memuat laporan panjang tentang wasit, dengan fokus khusus pada "kasus Negreira" dan pertandingan Barcelona di LaLiga pada bulan Oktober ini.

Laporan tersebut mengulas keputusan-keputusan wasit yang, dari sudut pandang kanal itu, jelas merugikan tim Los Blancos.

Surat kabar Katalan itu menyebutkan bahwa tidak ada satu momen pun yang menyinggung kekalahan tim putri dari Barcelona dengan tujuh gol yang menggemparkan, yang menurut laporan, menimbulkan kerugian besar bagi jajaran manajemen puncak Real Madrid.



