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Presiden Real Madrid, Florentino Perez, bersiap menjalani salah satu hari termudah dalam masa kepemimpinannya dalam beberapa tahun terakhir. Saat berdiri di hadapan para anggota rapat umum klub pada Sabtu pagi besok, ia tidak akan berada dalam posisi membela diri, melainkan sebagai presiden yang memegang semua kartu kekuatan, baik di dalam maupun di luar lapangan.

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Setelah setahun yang penuh tekanan dan keraguan, suasana di internal Real Madrid kini berbalik sepenuhnya. Tim tengah berada dalam momentum yang nyata, dan kemenangan di El Clasico mengembalikan ketenangan serta kepercayaan diri, sehingga sang presiden memasuki rapat tahunan dengan dukungan yang jauh melampaui apa yang ia peroleh dalam pemilihan terakhir.

Jurnalis Hector Gonzalez mengungkapkan dalam program "El Larguero" di radio "Cadena SER" bahwa "dukungan yang kini dimiliki Perez jauh lebih besar daripada angka 65% yang ia raih dalam pemilihan". Ia menambahkan bahwa performa apik tim turut meredakan situasi dan menepis banyak keraguan yang sebelumnya menyelimuti klub.

Namun, dukungan yang diterima Perez tidak hanya berkaitan dengan hasil yang diraih tim. Ada isu lain yang menyatukan sang presiden dengan para anggota klub sepenuhnya, yaitu kasus Negreira, yang telah menjadi persoalan utama yang menyentuh perasaan para pendukung Real Madrid.

Para delegasi klub meminta sang presiden untuk mempertahankan sikap tegas dan kerasnya dalam kasus ini tanpa mundur selangkah pun, sekaligus memanfaatkan hubungan positif yang sedang ia bangun dengan UEFA demi memastikan Barcelona dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi sanksi jika terbukti bersalah.

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Tuntutan ini muncul setelah bagian terakhir dari penyelidikan kasus tersebut diserahkan, sembari menanti keputusan krusial pada awal 2027 , terkait apakah kasus ini akan ditolak secara final atau dilanjutkan ke persidangan. Keputusan itu dinantikan dengan penuh perhatian oleh semua pihak di Spanyol.

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Hector Gonzalez menyebut para anggota "menyukai" cara Florentino Perez berbicara tentang kasus Negreira, karena pesannya "menyentuh perasaan para pendukung Real Madrid". Sikap ini juga dimiliki para anggota rapat umum yang akan menghadiri pertemuan tersebut, yang menilai sang presiden benar-benar menyuarakan aspirasi mereka dalam pertarungan ini.

Dukungan itu tidak berhenti pada kasus Negreira saja, tetapi juga meluas pada kritik berulang Perez terhadap LaLiga dan presidennya, Javier Tebas. Sikap ini mendapat sambutan luas di kalangan delegasi klub, yang berpandangan bahwa Real Madrid harus tetap menjadi suara yang kuat dalam membela kepentingannya di hadapan lembaga-lembaga sepak bola.

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Rapat umum biasa dijadwalkan dimulai tepat pukul 09.00 untuk sesi pertama dan pukul 10.00 untuk sesi kedua. Di sana, Perez akan mendapat kesempatan baru untuk berbicara di hadapan para anggota dan memaparkan pandangannya mengenai kondisi klub saat ini.

Pertemuan ini akan menjadi kesempatan untuk mengukur sekaligus memperkuat tingkat dukungan yang dimiliki sang presiden di dalam klub pada periode baru ini, dalam sebuah hari yang akan membahas urusan keuangan dan organisasi, ditambah isu-isu eksternal yang menjadi perhatian para pendukung Real Madrid.

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Di antara kasus Negreira, hubungan dengan LaLiga, dan masa depan klub, Perez memasuki rapat dengan kesadaran bahwa para anggota tidak menginginkan pidato diplomatis yang tenang darinya. Mereka ingin ia melanjutkan pendekatan yang sama: tegas di dalam, melawan di luar, dan membela Real Madrid tanpa mundur.