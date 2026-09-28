"Kasus Negreira di bawah sorotan": Mengapa Manchester City menanti hukuman berat sementara Barcelona lolos darinya?

Sebuah laporan media Spanyol, pada hari Senin ini, membahas kasus Negreira dan krisis Manchester City yang dituduh melakukan 114 pelanggaran terkait aturan permainan finansial yang bersih, sembari menuntut agar Barcelona wajib dihukum.

Surat kabar "AS" menyatakan bahwa keduanya merupakan kasus yang berbeda, tetapi memiliki dampak sosial dan olahraga yang sama, yang jauh melampaui lingkup lokal negara mana pun.

Faktanya, seluruh dunia sepak bola terpengaruh oleh hasil kedua kasus tersebut. Manchester City sebenarnya telah diadili atas tuduhan melakukan 114 pelanggaran (belum ada putusan akhir atau hukuman yang dijatuhkan) terkait aturan permainan finansial yang bersih, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh klub Liga Primer Inggris menyajikan gambaran yang adil dan akurat tentang kinerja finansial mereka.

Tuduhan-tuduhan ini berkaitan dengan periode ketika klub tersebut terlibat dalam transaksi finansial antara tahun 2009 dan 2018.

Putusan yang panjang dalam kasus ini memuat rincian lima pelanggaran terhadap regulasi pengawasan finansial Uni Sepak Bola Eropa (UEFA).

Pada tahun 2020, UEFA menjatuhkan hukuman kepada klub Inggris tersebut berupa larangan berpartisipasi dalam kompetisi selama dua tahun dan denda sebesar 30 juta euro karena memalsukan data sponsorship. Namun, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) meringankannya menjadi denda finansial.

Kasus Negreira

Kasus Barcelona yang terkait dengan Negreira merupakan skandal besar lainnya yang membayangi dunia sepak bola dalam beberapa tahun terakhir, dan tengah menanti keluarnya putusan hukum dan olahraga.

Yang pertama akan diputuskan di pengadilan, sementara yang kedua akan diputuskan oleh UEFA dan komite disiplin independennya.

Empat bulan lalu, Real Madrid menyerahkan 50 ribu halaman dokumen ke markas UEFA di Nyon, yang merinci kasus tersebut dan menyampaikan argumen mengenainya.

Real Madrid juga menyerahkan informasi tambahan yang memberi UEFA alasan untuk melanjutkan penyelidikan, yang secara resmi belum ditutup.

Real Madrid menuntut agar Barcelona dijatuhi hukuman dan gelar-gelar yang mereka menangkan antara tahun 2001 dan 2017 dicabut. Kedua opsi tersebut terbuka. Yang pertama berada pada tahap akhir penyelidikan dan sidang pengadilan di Barcelona, sedangkan yang kedua sedang dalam peninjauan dan analisis oleh UEFA.

Krisis Manchester City

Liga Primer Inggris dan klub-klubnya tidak ragu-ragu. Mereka menegaskan bahwa mengakali kontrol finansial merupakan persaingan yang tidak adil terhadap peserta lain yang mematuhi aturan.

Karena itulah pengaduan tersebut berhasil. Sejak awal sudah jelas bahwa tidak ada pembayaran langsung dalam bentuk apa pun untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil di lapangan. Sederhananya, mereka tidak menghormati aturan yang diikuti semua pihak.

Manchester City hanya dapat dihukum dalam kerangka sistem disiplin olahraga, karena hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum dalam konteks bisnis dan korporasi, khususnya klub sepak bola.

Gugatan hukum juga tidak dapat diajukan mengenai hal ini, karena tidak ada harapan untuk berhasil. Di antara pelanggaran-pelanggaran tersebut: membayar gaji tidak resmi kepada para pemain dan pelatih, di mana sebagian dari gaji mereka diduga berasal dari pihak eksternal yang terkait dengan pemilik klub di Abu Dhabi; melanggar batas kerugian yang diizinkan di Liga Primer Inggris dengan menyembunyikan sumbangan para pemilik dengan dalih pendapatan komersial; serta kurangnya kerja sama yang memadai dengan para penyelidik Liga Primer Inggris selama penyelidikan. Ini adalah beberapa perkara yang membuat mereka dinyatakan bersalah, yang tidak dapat dianggap sebagai hukuman di pengadilan.

Meski demikian, klub-klub Inggris sebenarnya sudah mulai mengorganisir kampanye untuk menuntut ganti rugi dari Manchester City atas dampak finansial dari kasus-kasus yang melanggar regulasi olahraga, dan berniat mengajukan gugatan-gugatan ini ke pengadilan. Kemungkinan ini juga tidak dapat dikesampingkan di Spanyol mengingat pentingnya peristiwa-peristiwa ini, meskipun badan-badan resmi meremehkannya.

Kasus Negreira berbeda. Barcelona membela diri dari tuduhan langsung berupa upaya memengaruhi hasil pertandingan melalui sistem perwasitan dengan menyuap para pejabat.

Telah dikatakan berulang kali: "Ini adalah insiden paling serius yang pernah dialami olahraga profesional di seluruh dunia."

Posisi Barcelona di Spanyol

Berbeda dengan kasus Manchester City, otoritas olahraga Spanyol tidak dapat mengambil tindakan apa pun karena masa kedaluwarsa telah lewat.

Namun, kasus ini masih terbuka di pengadilan. UEFA tidak pernah menutup kasus tersebut, melainkan menunggu keputusan pengadilan, tetapi kini Real Madrid menuntut hukuman segera, dengan menyerahkan dokumen setebal 50 ribu halaman.

Mengingat apa yang terjadi di Inggris, sebuah pertanyaan muncul dengan jelas: mengapa jalur olahraga dimungkinkan di sana, sementara tidak mungkin di sini, di Spanyol? Apakah Real Madrid merupakan pihak yang tepat untuk melanjutkan perjuangan ini, atau seharusnya institusi-institusi resmi yang bersikeras melakukannya?

UEFA memantau dengan saksama situasi Manchester City, yang keputusan akhirnya bisa memakan waktu berbulan-bulan. Degradasi, pengurangan poin — yang pasti adalah bahwa klub Inggris tersebut akan menghadapi hukuman dari Liga Primer Inggris sendiri, ditambah dampak ekonomi dan sosial, karena banyak tim tidak akan tinggal diam.

Kasus Negreira menunjukkan pentingnya integritas dan etika. UEFA sebenarnya dapat menghentikan Barcelona, sebagaimana diatur dalam regulasinya (Pasal 7), hanya karena niat mereka mengganggu tatanan persaingan yang normal, sebuah tindakan yang dapat terjadi kapan saja.

Para pihak yang mengetahui secara langsung, yaitu mereka yang pernah bekerja di komite-komite disiplin, berbicara tentang adanya jalur yang jelas untuk melangkah maju dalam perkara ini, serta tentang persaingan yang lebih adil apabila situasi semacam itu muncul sebagai akibat dari dampak apa yang terjadi.

UEFA memilih untuk menunggu dan bersabar, dan peristiwa-peristiwa itu kini terungkap dalam sebuah laporan dari Real Madrid.

Hal itu bisa saja terjadi pada Barcelona ketika dunia sepak bola Spanyol menyadari betapa seriusnya apa yang terjadi.





Juventus, misalnya, terdegradasi secara administratif pada tahun 2007 karena pengaruhnya terhadap penunjukan wasit. Tidak pernah terbukti bahwa mereka membayar uang kepada siapa pun, tetapi terbukti dengan pasti bahwa mereka memanipulasi keputusan perwasitan.