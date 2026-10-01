Barcelona bisa saja menghadapi sanksi berat dari Eropa, hingga larangan tampil di kompetisi UEFA selama satu musim penuh, jika hasil penyelidikan membuktikan adanya campur tangan langsung maupun tidak langsung yang bertujuan memengaruhi hasil pertandingan, sesuai dengan ketentuan Pasal Empat dalam regulasi Asosiasi Sepak Bola Eropa.

Menurut surat kabar AS, Pasal Empat memberikan UEFA kewenangan untuk menyatakan ketidaklayakan setiap klub mengikuti kompetisinya, apabila asosiasi tersebut menyimpulkan, berdasarkan informasi dan keadaan yang tersedia, bahwa klub itu terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas yang bertujuan memanipulasi hasil pertandingan atau memengaruhinya, baik di tingkat domestik maupun internasional.

Regulasi tersebut menyatakan bahwa keputusan ketidaklayakan hanya berlaku untuk satu musim kompetisi saja, yang berarti Barcelona bisa dilarang mengikuti salah satu kompetisi klub Eropa selama satu musim, apabila UEFA menyimpulkan bahwa syarat-syarat dalam pasal tersebut berlaku pada kasus ini.

Regulasi UEFA tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pengadilan agar asosiasi Eropa itu dapat mengambil keputusannya, karena aturan tersebut memperbolehkannya untuk bersandar pada seluruh informasi dan keadaan yang dianggapnya relevan dengan kasus ini.

Pasal itu juga menyatakan bahwa UEFA dapat merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan olahraga, pengadilan arbitrase, atau pengadilan pemerintah, namun tidak terikat pada kesimpulan yang diambil pihak-pihak tersebut ketika mengambil keputusannya sendiri.

Sebaliknya, asosiasi Eropa itu dapat menahan diri untuk tidak mendepak klub tersebut apabila menilai bahwa keputusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh badan olahraga atau peradilan terkait fakta yang sama telah mengakibatkan klub itu dilarang mengikuti salah satu kompetisi UEFA.

Dengan demikian, nasib Barcelona dalam hal ini akan bergantung pada kesimpulan yang diambil oleh perangkat-perangkat berwenang di asosiasi Eropa mengenai bukti dan fakta yang menjadi objek penyelidikan, serta apakah hal itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal Empat.



