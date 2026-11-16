Kasus Negreira: Barcelona Abaikan Pengadilan dan Tolak Penuhi Permintaan Real Madrid

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Kasus Negreira memasuki salah satu fase paling sensitif setelah laporan media mengungkap bahwa Barcelona masih belum menyerahkan sejumlah dokumen keuangan dan laporan audit yang diminta Real Madrid untuk dimasukkan ke dalam penyelidikan yudisial. Langkah ini bisa memiliki arti penting jelang penentuan nasib kasus yang telah membayangi klub Catalan tersebut selama bertahun-tahun.

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Menurut laporan situs "Tribuna", Barcelona hingga kini belum menyerahkan laporan keuangan dan laporan audit yang ingin diperiksa Real Madrid, meski Pengadilan Provinsi Barcelona telah mengabulkan sebagian permintaan Los Blancos, setelah sebelumnya permintaan itu ditolak oleh hakim penyelidik Alejandra Gil.

Real Madrid meminta akses ke dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan klub Catalan tersebut selama periode 2010 hingga 2021, termasuk laporan yang disusun oleh perusahaan audit dan peninjauan internasional, di antaranya KPMG, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, dan Kroll.

Los Blancos menilai dokumen-dokumen ini dapat mengungkap detail tambahan terkait pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan José María Enríquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit di Spanyol. Real Madrid juga ingin memeriksa laporan keuangan klub pada tahun-tahun setelah pejabat perwasitan itu meninggalkan jabatannya pada 2018, untuk memastikan apakah masih ada pembayaran lain yang berlanjut setelah tanggal tersebut.

7,3 Juta Euro yang Menyulut Kasus

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Akar kasus ini bermula dari pembayaran yang dilakukan Barcelona kepada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Negreira dan putranya, Javier, selama bertahun-tahun, saat Negreira menjabat sebagai wakil presiden Komite Teknis Wasit di Federasi Sepak Bola Spanyol.

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Berdasarkan penyelidikan dan laporan yang membahas perkara ini, nilai pembayaran tersebut mencapai sekitar 7,3 juta euro selama periode 2001 hingga 2018, masa ketika Negreira menjadi salah satu pejabat terkemuka dalam sistem perwasitan Spanyol.

Kasus ini meledak di media pada 2023 dan dengan cepat berubah menjadi krisis hukum dan olahraga yang mengguncang sepak bola Spanyol, setelah pihak berwenang mulai menyelidiki sifat hubungan keuangan antara Barcelona dan pejabat perwasitan tersebut, serta apakah pembayaran itu merupakan imbalan atas jasa konsultasi yang nyata atau terkait dengan upaya memengaruhi sistem perwasitan.

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Barcelona tetap berpegang pada versinya bahwa uang tersebut dibayarkan sebagai imbalan atas laporan teknis dan konsultasi terkait wasit, serta bahwa klub tidak pernah berupaya memengaruhi keputusan wasit atau mendapatkan perlakuan istimewa di lapangan.

Sebaliknya, Real Madrid menilai bahwa sifat hubungan antara klub Catalan itu dan seorang pejabat yang menduduki posisi berpengaruh di Komite Teknis Wasit menuntut pengungkapan seluruh detail keuangan yang terkait dengannya. Hal inilah yang menjelaskan kegigihan Los Blancos untuk memperluas cakupan dokumen yang ingin dimasukkan ke dalam berkas penyelidikan.

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Kesaksian Terakhir Jelang Keputusan Penentu

Perkembangan terbaru ini muncul ketika penyelidikan yudisial telah memasuki tahap lanjut, setelah sidang pemeriksaan saksi yang dijadwalkan dalam kasus ini rampung.

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Pihak terakhir yang memberikan kesaksian adalah Gerard López, mantan pelatih Barcelona Atlètic, dan Toni Alonso, mantan delegasi tim cadangan. Keduanya membahas sifat laporan terkait wasit yang disusun oleh Javier Enríquez, putra Negreira.

Seperti dilaporkan harian "El País", keduanya mengonfirmasi keberadaan laporan-laporan tersebut. Gerard López juga membela kegunaannya dari sisi teknis, dengan menjelaskan bahwa laporan itu memuat informasi terperinci dan terkini tentang wasit, yang membantunya selama bertugas di tim cadangan, terutama karena pertandingan di kompetisi tersebut tidak mendapatkan liputan televisi seluas pertandingan tim-tim profesional.

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Kesaksian ini memiliki arti penting tersendiri karena disampaikan di akhir rangkaian sidang pemeriksaan yang dijadwalkan, sehingga dokumen keuangan yang diminta dari Barcelona menjadi salah satu persoalan utama yang masih menggantung sebelum hakim Alejandra Gil mengambil keputusan mengenai kelanjutan kasus ini.

Real Madrid sebelumnya sempat mendapat penolakan awal dari hakim penyelidik terkait permintaan untuk memeriksa laporan-laporan tersebut. Namun, mereka mengajukan banding dan berhasil memperoleh persetujuan sebagian dari Pengadilan Provinsi Barcelona, yang memutuskan untuk memasukkan dokumen tersebut ke dalam proses hukum sesuai cakupan persetujuan yang dikeluarkannya.

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Apa yang Menanti Barcelona?

Pentingnya dokumen yang diminta tidak hanya terbatas pada pemeriksaan angka-angka keuangan. Real Madrid berupaya mengetahui apakah laporan audit tersebut memuat catatan atau peringatan terkait pembayaran kepada perusahaan-perusahaan Negreira, atau detail lain yang dapat membantu memahami sifat hubungan keuangan antara kedua pihak.

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Selain itu, rentang periode yang diminta hingga melewati 2018 memiliki makna khusus, karena Los Blancos ingin memastikan tidak ada pembayaran yang berlanjut setelah Negreira meninggalkan jabatannya di Komite Teknis Wasit.

Meski demikian, kemungkinan adanya catatan dalam laporan audit tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran pidana. Begitu pula, belum diserahkannya dokumen hingga saat ini bukan merupakan bukti tersendiri atas keterlibatan Barcelona dalam pelanggaran apa pun.

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Kasus ini masih berada dalam tahap penyelidikan yudisial, sementara klub Catalan tersebut membantah telah melakukan pelanggaran apa pun dan bersikukuh bahwa pembayaran itu merupakan imbalan atas jasa konsultasi yang sah.

Setelah sidang pemeriksaan saksi rampung, hakim kini menunggu dokumen keuangan yang diminta sebelum mengambil keputusan mengenai langkah berikutnya, entah menghentikan kasus atau melanjutkannya ke persidangan.

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Dengan demikian, Barcelona kini menghadapi babak baru dari krisis yang bermula bertahun-tahun lalu, sementara Real Madrid terus menekan demi terungkapnya lebih banyak detail. Kini tinggal menunggu apakah dokumen keuangan tersebut akan menambah bukti baru dalam penyelidikan, atau justru menguatkan versi yang dipegang teguh klub Catalan itu sejak kasus ini mencuat.