Untuk memahami betapa gilanya seluruh kasus Tiongkok vs Kylian Mbappe ini, mari kita lihat lagi pemicu gelombang kemarahan terbaru yang benar-benar lepas kendali tersebut. Sebelum rekaman podcast dimulai, Mbappe menjawab beberapa pertanyaan media sosial yang biasa diajukan saat berada di ruang tata rias. Salah satunya: Meme bergambar wajahmu yang mana yang paling membuatmu tertawa?

Untuk memahami pertanyaan itu, kita hanya perlu tahu bahwa Mbappe bukan cuma penyerang hebat, melainkan juga sosok yang kerap menjadi meme. Sejak awal kariernya di AS Monaco, dunia maya mengolok-olok penampilan dan perilaku tertentu darinya.

Kepala Mbappe pernah ditempelkan pada tubuh karakter Ninja Turtle karena ia konon mirip Donatello dari Teenage Mutant Ninja Turtles. Gambar selebrasinya dengan tangan bersilang dikirim ketika seseorang berhasil menyelesaikan hal-hal paling sepele (sudah membuang sampah, gaya tangan bersilang Mbappe!). Ada meme tentang tawanya yang konon terdengar licik, serta meme yang menampilkan tatapannya yang dianggap seperti tatapan mematikan.

Lalu ada pula meme Mbappe sebagai diktator.

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Meme itu merujuk pada sikapnya di lapangan yang terkadang dinilai agak terlalu otoriter dan terlalu sering menyuruh-nyuruh rekan setimnya. Mbappe tumbuh bersama meme-meme tersebut. Ia mengenalnya dan sudah sering ikut menertawakannya di depan umum.

Jadi, ketika ditanya, pada Maret 2026, meme bergambar wajahnya yang mana yang paling membuatnya tertawa, ia menjawab sambil tertawa: "Ada banyak. Yang paling membuat saya tertawa adalah video yang menempelkan wajah saya pada tubuh seseorang yang saya kira seorang diktator Tiongkok. Saya sering memakainya bersama teman-teman saat kami bermain PlayStation."

Kylian Mbappe di-cancel karena menertawakan dirinya sendiri

Jadi, Mbappe dan La Liga Spanyol di-cancel oleh rezim Tiongkok bukan karena Mbappe menyebut seorang diktator Tiongkok sebagai diktator setengah tahun lalu. Itu saja sudah cukup buruk. Mbappe memicu krisis diplomatik tingkat menengah karena menertawakan dirinya sendiri. Hal itu membuat seluruh perkara ini makin menyedihkan sekaligus menyingkap banyak hal.

Ketika Mbappe dan Real Madrid kini meminta maaf kepada rakyat Tiongkok atas "pernyataan yang tidak dipikirkan matang-matang" dari sang superstar, akal sehat pun bertanya: Meminta maaf untuk apa? Dan sekali lagi, kita berharap presiden liga Spanyol Javier Tebas, yang menegur Mbappe di depan umum dan merendahkan diri di hadapan mitra-mitra sponsor dari Tiongkok, punya lebih banyak akal sehat dan keberanian untuk bersikap.

Kasus Mbappe tidak mengungkap sebanyak yang mungkin kita kira tentang cara rezim otoriter menghadapi ironi dan kritik yang dianggap ada. Reaksi Tiongkok terhadap pernyataan Mbappe mungkin sangat berlebihan, bahkan menurut ukuran Tiongkok sendiri. Namun, siapa pun yang benar-benar terkejut barangkali juga percaya bahwa sensor internet di Tiongkok bertujuan melindungi anak-anak.

Kasus Mbappe menjadi pelajaran tentang budaya kemarahan

Kasus Mbappe justru menjadi pelajaran tentang budaya kemarahan yang kian meluas, ketika apa sebenarnya yang membuat kita marah hari ini sudah tidak lagi penting. Yang penting seseorang harus memberi penjelasan, seseorang harus meminta maaf, dan kita sudah meluapkan kemarahan.

Sementara Mbappe dalam kasus ini kehilangan kontrak iklan senilai 6,5 juta euro dan liga Spanyol terancam kehilangan hingga 400 juta euro, pemimpin Tiongkok menyampaikan kepada rakyatnya bahwa mereka secara kolektif telah mendapat penghinaan berat. Tentu saja tanpa konteks lebih lanjut, sebab lelucon tentang pemimpin besar Mao Zedong, bahkan yang hanya dianggap sebagai lelucon, adalah hal tabu. Penghinaan itu disebut datang dari seorang pesepakbola yang sebenarnya cuma menertawakan lelucon jahat tentang dirinya sendiri.

Beginilah akibatnya jika terus bersekutu dengan pihak yang salah

Keharusan Mbappe meminta maaf atas hal itu sungguh tidak masuk akal. Sikap Real dan terutama Tebas yang ikut melakukannya memalukan. Alih-alih memikirkan apa sebenarnya yang memicu kemarahan ini dan bagaimana mungkin menenangkan pihak yang reaksinya kian memanas, mereka justru tunduk kepada rezim otoriter.

Namun, mungkin begitulah akibatnya jika terus bersekutu dengan pihak yang salah. Siapa pun yang berbisnis dengan rezim otoriter dan terus membiarkan diri dimanfaatkan untuk kepentingan mereka harus membayar harganya. Hal itu berlaku dalam politik maupun sepakbola.

Ini juga seharusnya menjadi peringatan bagi klub seperti Bayern Munich. Klub tersukses di Jerman itu mungkin telah membiarkan kemitraannya dengan Qatar, lalu kerja sama sponsornya dengan Rwanda, berakhir setelah protes dari para suporter. Namun, para petingginya tidak memberi kesan bahwa mereka benar-benar memahami mengapa protes itu muncul.

Siapa pun yang dengan senang hati menerima uang dari kemitraan semacam itu harus tahu bahwa suatu saat persoalannya tidak lagi sebatas sponsor. Persoalannya akan menyangkut gambar mana yang boleh dipublikasikan dan pernyataan mana yang tidak boleh disampaikan.

Istilah cancel culture di sini kerap digunakan oleh orang-orang berpikiran dangkal, terutama dari kubu kanan, setiap kali ocehan mereka yang terlalu menyederhanakan persoalan dibantah. Namun, dalam kasus ini kita bisa melihat apa arti cancel culture yang sesungguhnya: Real Madrid dan La Liga meninggalkan pemain terpenting mereka dan tunduk pada tekanan rezim otoriter.

Menjadi kaki tangan propaganda Tiongkok

Dan ini bukan pertama kalinya. Pada Agustus 2026, misalnya, Real menghapus tanpa penjelasan sebuah unggahan media sosial yang menyampaikan duka bagi para korban banjir dahsyat di Nepal dan Tibet. Sekali lagi: unggahan yang menyoroti penderitaan manusia setelah bencana alam.

Namun, bahkan dalam unggahan itu, pemimpin Tiongkok tampaknya melihat sebuah sikap politik. Tiongkok tidak mengakui Tibet, dan seluruh wilayah itu sebisa mungkin dihapus dari pembicaraan oleh rezim tersebut. Akan tetapi, klub yang bersikap seperti Real Madrid, dan Real bukan satu-satunya, berubah dari mitra bisnis menjadi kaki tangan propagandanya.