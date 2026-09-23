Otoritas Senegal kembali membuka penyelidikan atas "dugaan korupsi" yang menyertai terpilihnya Abdoulaye Fall sebagai presiden Federasi Sepak Bola Senegal, seiring dimulainya "serangkaian sesi dengar pendapat" oleh kepolisian ibu kota Dakar.

Menurut surat kabar "L'Observateur" Senegal, Moustapha Bитeye akan menjadi orang pertama yang didengarkan keterangannya pada Senin mendatang, disusul oleh Abdoulaye Fall sepanjang pekan tersebut. Fall saat ini berada di luar Dakar, namun telah menerima pemberitahuan panggilan, kemudian menyusul para pejabat lain di lingkungan federasi.

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Kasus ini bermula dari aduan yang diajukan Mamadou Kanji terhadap presiden federasi, bersama Elimane Lam, Moussa Mbaye, Moustapha Bитeye, dan Ndiambe Diop.

Mereka diduga terlibat dalam "pembelian suara" dan "pemberian janji berupa keuntungan tidak sah" untuk memengaruhi proses pemungutan suara, menurut kelompok "Futur Media". Kejaksaan sebelumnya telah memerintahkan pembukaan penyelidikan pada September 2025.

Krisis ini datang saat Federasi Senegal menghadapi sejumlah persoalan lain, terutama nasib gelar Piala Afrika 2025 yang tengah diperkarakan di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional "CAS".

Konfederasi Sepak Bola Afrika "CAF" sebelumnya telah mencabut gelar tersebut dari Senegal, setelah final kontroversial melawan Maroko di Rabat, dan menyatakan Maroko menang dengan skor (3-0) akibat mundurnya lawan, sementara Federasi Senegal berpegang pada hasil yang terjadi di dalam lapangan, yaitu kemenangan Senegal (1-0) setelah babak tambahan.

Pengadilan olahraga tersebut telah menetapkan sesi dengar pendapat pada 8 Oktober 2026, tanpa mengumumkan tanggal putusan final hingga saat ini.

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