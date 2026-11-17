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Pemeriksaan lanjutan bagi penyerang Como yang kembali mengalami cedera saat latihan.

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Klub Como mengeluarkan pernyataan resmi untuk menjelaskan kondisi Moise Kean, yang saat ini menepi akibat masalah pada tulang kering yang membuatnya absen dalam beberapa pekan terakhir. Pemain kelahiran 2000 itu belum bermain sejak awal Oktober. Berikut pernyataan klub Como.

PERNYATAAN KLUB - "Menyusul masalah yang terjadi saat latihan, pesepakbola Moise Kean tengah menjalani pemeriksaan medis lanjutan. Prioritas Klub adalah mendukung Moise dalam proses pemulihannya. Como 1907 akan memberikan perkembangan terbaru segera setelah memiliki informasi lebih lanjut untuk disampaikan".

ABSEN DUA BULAN - Seperti dilaporkan Sky, Kean kini menghadapi cedera baru, tetapi pada dasarnya masih di area yang bermasalah dalam beberapa pekan terakhir. Waktu pemulihannya setidaknya sekitar dua bulan. Jika demikian, tahun 2026 baginya bisa dianggap sudah berakhir.