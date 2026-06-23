Kasus Griezmann membuktikan ketidakmampuan "FIFA"… Hukum berpihak pada Julian Álvarez

Meskipun Atlético Madrid mengancam akan mengajukan keluhan terhadap Barcelona atas tuduhan "melakukan kontak" dengan Julián Álvarez, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) tidak memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam krisis ini; alasannya murni hukum: kedua klub tersebut tergabung dalam Federasi Sepak Bola Spanyol yang sama, dan sejarah seolah berulang seperti yang terjadi pada kasus Griezmann pada tahun 2019.

Pernyataan Julián Álvarez setelah kemenangan Argentina memicu perdebatan luas, setelah ia mengakui bahwa “pindah klub adalah pilihan terbaik” untuk mewujudkan “mimpinya”, yang secara jelas mengisyaratkan keinginannya untuk hengkang dari Atlético Madrid. Pernyataan tersebut mendorong “Los Rojiblancos” untuk mempertimbangkan mengajukan pengaduan terhadap Barcelona atas tuduhan melakukan kontak dengan sang pemain, meskipun ia terikat kontrak hingga tahun 2030 dengan klausul denda sebesar 500 juta euro.

Namun, kejutan hukumnya adalah FIFA tidak dapat campur tangan dalam kasus ini meskipun Atlético Madrid mengajukan permohonan, seperti yang dilaporkan oleh “Mundo Deportivo”. Peraturan mengenai status dan transfer pemain secara jelas menyatakan bahwa “transfer pemain antar klub dalam federasi yang sama tunduk pada peraturan tertentu yang ditetapkan oleh federasi yang bersangkutan”, dan karena Barcelona dan Atlético Madrid berada di bawah Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, maka kasus ini sepenuhnya bersifat lokal.

Pasal 18 Peraturan FIFA menegaskan bahwa “klub yang ingin merekrut pemain profesional wajib memberitahukan niatnya secara tertulis kepada klub asalnya sebelum memulai negosiasi dengannya”.. Selain itu, dilarang melakukan komunikasi langsung dengan pemain kecuali selama enam bulan terakhir masa kontraknya, dan setiap pelanggaran akan membuat klub terkena sanksi disiplin yang berat, dengan syarat adanya bukti komunikasi yang didokumentasikan.

Kasus Griezmann Terulang

Skenario serupa terjadi pada musim panas 2019 dengan Antoine Griezmann, ketika Atlético Madrid mengajukan keluhan kepada Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) dengan menuduh Barcelona telah menandatangani kontrak dengan penyerang Prancis tersebut. Saat itu, FIFA tidak dapat campur tangan, dan keluhan tersebut berakhir dengan denda sebesar 300 euro saja bagi klub Catalan tersebut.

Komisi Persaingan Spanyol tidak dapat membuktikan bahwa Griezmann telah menandatangani kontrak dengan Barcelona selama masa berlakunya kontraknya dengan Atlético, namun mereka menilai bahwa Barcelona memulai negosiasi tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya. Meskipun demikian, pelanggaran tersebut tidak diklasifikasikan sebagai “serius” karena negosiasi dimulai pada bulan Mei, setelah pemain asal Prancis tersebut mengumumkan keinginannya untuk hengkang.

Kapan FIFA akan campur tangan?

FIFA hanya akan campur tangan jika sang pemain sendiri melanggar kontraknya; dalam hal itu, klub Catalan tersebut dapat dikenai sanksi jika terbukti telah menghasut pemain tersebut untuk membatalkan kontraknya. Sanksi tersebut dapat berupa larangan mendaftarkan pemain baru selama dua jendela transfer.

Saat ini, Alvarez berada dalam “periode perlindungan” karena kontraknya yang ditandatangani pada musim panas 2024 berlaku selama tiga tahun hingga Juni 2027, mengingat usianya di bawah 28 tahun; dan setiap pelanggaran kontrak selama periode ini dapat mengakibatkan klub barunya dilarang mendaftarkan pemain baru selama dua periode transfer penuh.

Meskipun demikian, Alvarez tidak ingin membatalkan kontraknya secara sepihak, karena ia akan diwajibkan membayar kompensasi kepada Atlético untuk sisa masa kontrak, ditambah larangan bermain selama 4 bulan bersama klub barunya; larangan ini berlaku sejak awal musim dan tidak memengaruhi penampilannya bersama timnas Argentina.