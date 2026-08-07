Kasus dan penyerangan: Detail penahanan Ivan Toney dan persidangannya di London!

Klub Al-Ahli Arab Saudi menerima pukulan mengejutkan menjelang dimulainya musim baru, setelah otoritas Inggris mengumumkan pengajuan dakwaan resmi terhadap Ivan Toney, penyerang Inggris milik tim tersebut, terkait insiden penyerangan di dalam sebuah klub malam di ibu kota London.

Menurut yang disebutkan oleh lembaga penyiaran Inggris "BBC", Toney yang berusia 30 tahun didakwa dengan tuduhan penyerangan yang mengakibatkan cedera fisik, dan dijadwalkan hadir di hadapan Pengadilan Distrik Westminster di London pada 24 September mendatang.









Insiden tersebut terjadi pada 6 Desember lalu, ketika dugaan penyerangan berlangsung di dalam sebuah klub malam di Wardour Street di kawasan Soho, ibu kota Inggris.

Toney sempat ditangkap pada 7 Desember, sebelum dibebaskan dengan jaminan sementara kepolisian melanjutkan penyelidikan.

Kepolisian ibu kota London menegaskan bahwa Toney secara resmi menerima dakwaan pada 31 Juli lalu, setelah rampungnya sebagian penyelidikan terkait insiden tersebut, sementara hingga kini belum ada putusan akhir mengenai kasus ini, dan sang pemain tetap dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan tersebut hingga terbukti bersalah di hadapan pengadilan.

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Toney saat ini menjalani petualangannya bersama Al-Ahli Arab Saudi, setelah meninggalkan sepak bola Inggris pada tahun 2024, menyusul karier panjang yang menyaksikan kegemilangannya bersama Brentford, di mana ia mencetak 72 gol dalam 141 pertandingan, dan menjadi salah satu penyebab utama naiknya tim tersebut ke Liga Primer Inggris.

Penyerang Inggris itu juga menjadi salah satu elemen timnas negaranya dalam beberapa tahun terakhir, dan tampil bersama Inggris di Piala Dunia 2026, sebelum kembali ke jajaran Al-Ahli guna mempersiapkan musim baru Liga Roshn Profesional.

Kasus ini datang pada waktu yang sangat sensitif, karena musim baru Liga Saudi dimulai pada 13 Agustus, sementara Toney akan hadir di hadapan pengadilan pada September mendatang, bertepatan dengan periode jeda internasional, menunggu hasil dari proses hukum serta sikap Al-Ahli dan Asosiasi Sepak Bola Inggris terhadap perkembangan terbaru.