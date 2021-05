Kasus COVID-19 Meningkat, Vietnam Batalkan Uji Coba

VFF tidak mau mengambil risiko bila tetap memaksakan diri menggelar TC di Provinsi Binh Dinh.

Peningkatan kasus COVID-19 di Vietnam dalam delapan hari terakhir memaksa federasi sepakbola setempat (VFF) membatalkan agenda uji coba tim nasional melawan klub lokal Provinsi Binh Dinh.

Pemerintah Vietnam kembali mengetatkan pembatasan sosial terhadap masyarakat setelah angka kasus yang sempat mereda kini melonjak lagi. Bahkan dari kasus itu diduga ada yang terpapar varian baru.

Sebelum pemerintah memperketat pembatasan sosial, VFF sebetulnya sudah mengagendakan dua fase pemusatan latihan (TC) timnas Vietnam. Fase pertama direncanakan berlangsung di Provinsi Binh Dinh pada 10 hingga 18 Mei.

VFF juga sudah menjadwalkan pertandingan uji coba melawan tim lokal, Topenland Binh Dinh Club, di sela-sela TC fase pertama, atau pada 17 Mei. Sedangkan fase kedua digelar di Hanoi hingga 26 Mei.

Namun meningkatnya kasus pandemi di sejumlah wilayah memaksa VFF mengubah agenda TC timnas. Setelah berkonsultasi dengan jajaran pelatih dan manajemen timnas, akhirnya TC di Binh Dinh ditiadakan.

“Kami terus memantau perkembangan pandemi COVID-19 di sejumlah wilayah, dan timnas Vietnam terpaksa harus mengubah jadwal persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2022,” demikian pernyataan VFF melalui laman resmi mereka.

“Berdasarkan evaluasi pandemi COVID-19 di banyak wilayah, pengurus VFF melakukan pertemuan dengan timnas, dan disepakkati untuk tidak menggelar TC di Binh Dinh, serta membatalkan pertandingan uji coba demi keselamatan dan kesehatan pemain timnas sekaligus mencegah penularan COVID-19.”

“Dengan adanya penyesuaian ini, pemain dan pelatih Park Hang-seo akan berkumpul di Hanoi, dan menjalani latihan di Vietnam Youth Football Training Center dari 10 hingga 26 Mei. Selanjutnya mereka langsung bertolak ke UEA (Uni Emirat Arab).”

Berikut daftar 35 pemain yang mengikuti TC:

Kiper: Dang Van Lam (Cerezo Osaka), Bui Tan Truong (Hanoi FC), Nguyen Van Toan (Hai Phong), Nguyen Van Hoang (SLNA).

Belakang: Do Duy Manh, Tran Dinh Trong, Le Van Xuan, Bui Hoang Viet Anh, Nguyen Thanh Chung, Tran Van Kien (Hanoi FC); Vu Van Thanh, Nguyen Phong Hong Duy (HAGL); Que Ngoc Hai, Bui Tien Dung, Nguyen Thanh Binh (Viettel); Pham Xuan Manh (SLNA); Ho Tan Tai (Binh Duong); Nguyen Minh Tung (Thanh Hoa), Do Thanh Thinh (Da Nang).

Tengah: To Van Vu (Binh Duong), Pham Duc Huy, Nguyen Quang Hai (Hanoi FC); Nguyen Tuan Anh, Luong Xuan Truong, Tran Minh Vuong (HAGL); Nguyen Trong Hoang, Nguyen Hoang Duc (Viettel); Cao Van Lien (Saigon), Ly Cong Hoang Anh (Ha Tinh).

Depan: Nguyen Van Toan, Nguyen Cong Phuong (HAGL); Phan Van Duc (SLNA); Nguyen Tien Linh (Binh Duong); Phan Van Long, Ha Duc Chinh (Da Nang).