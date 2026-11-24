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Federasi Sepak Bola Maroko mengeluarkan pernyataan resmi terkait putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam kasus banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengenai final Piala Afrika 2025.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelumnya telah mengeluarkan putusan pada hari ini, Selasa, 24 November 2026, yang menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal dan membatalkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika yang memberikan kemenangan 3-0 kepada Maroko. Dengan demikian, gelar juara kembali menjadi milik timnas Senegal, yang menjuarai turnamen setelah menang 1-0 di partai final.

Berikut isi pernyataan Federasi Sepak Bola Maroko:

Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko telah mengetahui putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga yang dikeluarkan pada Selasa, 24 November 2026, di Kota Lausanne, Swiss, terkait banding yang diajukan Federasi Sepak Bola Senegal terhadap keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengenai laga final Piala Afrika 2025.

Dalam konteks ini, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menyatakan keheranan dan kecamannya karena tuntutannya tidak dipertimbangkan, yakni agar konsekuensi hukum yang diperlukan diberlakukan atas praktik-praktik yang dapat mencederai integritas dan kredibilitas proses arbitrase, terutama terkait hal yang telah dipastikan mengenai adanya komunikasi antara arbiter asal Jerman Ulrich Haas (ULRICH HAAS) dan presiden Federasi Sepak Bola Senegal, 48 jam sebelum putusan dikeluarkan.

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Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko juga mencatat bahwa putusan tersebut tidak mempertimbangkan arah kebijakan yang baru-baru ini ditegaskan oleh Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB) dan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait tindakan pemain meninggalkan lapangan tanpa izin wasit, beserta tanggung jawab dan sanksi disipliner yang menyertainya.

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Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko menegaskan tekadnya untuk menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia guna menggugat putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga.

Detail Krisis Laga Final

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Krisis ini bermula pada menit-menit akhir waktu normal, ketika skor masih imbang tanpa gol. Wasit kemudian memberikan penalti untuk Maroko, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Senegal dan pelatih mereka, Pape Thiaw.

Sejumlah pemain timnas Senegal meninggalkan lapangan dan menuju ruang ganti sebagai bentuk protes, sehingga laga terhenti sekitar 10 menit, sebelum Sadio Mane turun tangan membujuk rekan-rekan dan pelatihnya untuk kembali dan melanjutkan pertandingan.

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Setelah permainan dilanjutkan, Maroko mendapat peluang emas untuk memastikan gelar juara, tetapi Brahim Diaz gagal mengeksekusi penalti dengan gaya Panenka, dan bola dengan mudah ditangkap kiper Edouard Mendy.

Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu, saat Pape Gueye berhasil mencetak gol kemenangan bagi Senegal sekaligus mempersembahkan gelar kedua dalam sejarah timnas negaranya, di tengah keterkejutan para pendukung Maroko yang menantikan timnas mereka juara di kandang sendiri.

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Dua bulan setelah laga tersebut, Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika mengambil keputusan yang menyatakan Senegal mundur dan memberikan kemenangan administratif 3-0 kepada Maroko, berdasarkan Pasal 84 regulasi turnamen.