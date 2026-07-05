Kasus Balogun, Federasi Sepak Bola Belgia tidak setuju dan mengumumkan akan mengajukan banding: "Kami terkejut"

Kejutan di Piala Dunia, menjelang pertandingan babak 16 besar yang sangat dinantikan pada malam antara Senin dan Selasa antara tuan rumah Amerika Serikat dan Belgia, yang akan digelar di Stadion Seattle. Komisi Disiplin FIFA telah memutuskan untuk menangguhkan, sebagai tindakan pencegahan, kartu merah dan skorsing satu pertandingan yang dijatuhkan kepada penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun, yang diusir dari lapangan pada babak 16 besar melawan Bosnia akibat pelanggaran terhadap Tarik Muharemovic





Pada malam hari ini, Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA) mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus pengusiran pemain Amerika Serikat tersebut:





“Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) terkejut dengan keputusan FIFA yang menyatakan bahwa pemain AS yang diskors, Folarin Balogun, memenuhi syarat untuk bermain dalam pertandingan AS–Belgia pada Senin, 6 Juli pukul 17.00 (waktu Seattle).

FIFA mendasarkan keputusannya pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA.





Ketentuan ini menetapkan bahwa Komite Disiplin FIFA dapat memutuskan untuk menangguhkan pelaksanaan sanksi disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya.

Namun, Pasal 66.4 dari Kode Disiplin FIFA yang sama dengan jelas mengatur bahwa kartu merah (pengusiran) secara otomatis mengakibatkan skorsing untuk pertandingan berikutnya tim tersebut, sebagaimana terjadi pada semua kartu merah sebelumnya yang dikeluarkan selama Piala Dunia FIFA ini.

Selain itu, terlepas dari hal di atas, keputusan tersebut bertentangan langsung dengan ketentuan Peraturan Kompetisi Piala Dunia FIFA 2026, sebagaimana diatur dalam Pasal 10.5:

“Jika seorang pemain atau ofisial tim dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah langsung atau tidak langsung (kartu kuning kedua), ia secara otomatis akan diskors dari pertandingan berikutnya timnya. Selain itu, sanksi tambahan dapat dikenakan.”

Sifat otomatis dari diskualifikasi tersebut juga telah ditegaskan kembali secara eksplisit dalam Surat Edaran No. 16 Piala Dunia FIFA 2026, yang telah didistribusikan kepada semua asosiasi anggota peserta pada tanggal 12 Mei 2026.

Aturan yang sama ditegaskan kembali dalam setiap Rapat Koordinasi Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 sebelum setiap pertandingan dan dimasukkan dalam semua presentasi lokakarya Piala Dunia FIFA 2026.





Untuk melindungi hak-hak sah semua tim peserta dan menjaga prinsip-prinsip dasar fair play dalam olahraga kami, baik pada Piala Dunia FIFA ini maupun pada edisi-edisi turnamen mendatang, RBFA sedang menelaah semua opsi yang mungkin.”