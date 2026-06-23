Kasir berbunyi di Dordrecht: Fenerbahçe membayar harga tertinggi untuk Dirk Kuijt

Kepindahan Dirk Kuijt ke Fenerbahçe menghasilkan pendapatan ratusan ribu euro bagi FC Dordrecht, demikian dilaporkan Voetbal International. Direktur Utama Hans de Zeeuw sangat puas dengan kompensasi finansial tersebut, yang disebut majalah mingguan itu sebagai “hadiah utama”.

Kuijt yang berusia 45 tahun itu mengucapkan selamat tinggal di Dordrecht pada hari Senin. Mantan pemain tim nasional ini akan segera menandatangani kontrak sebagai asisten pelatih di Fenerbahçe.

Karena Kuijt baru saja memperpanjang kontraknya di Dordrecht selama dua tahun pada bulan April, pihak klub Turki tersebut harus memberikan kompensasi finansial kepada Schapekoppen.

“Menurut kabar, jumlah yang dibayarkan mencapai beberapa ratus ribu euro untuk melepas Kuijt,” tulis jurnalis Joost Blaauwhof dan Tim van Duijn.

Di klub peringkat kedua Süper Lig tersebut, Kuijt akan menjadi asisten Ismail Kartal. Antara tahun 2012 dan 2015, ia pernah bermain untuk Fener.

Rick Adjei, asisten pelatih Go Ahead Eagles, sedang dipertimbangkan untuk menggantikan Kuijt di Dordrecht.

Pelatih berusia 42 tahun ini pernah bekerja di bawah asuhan Melvin Boel di klub tersebut dan kini kemungkinan akan kembali sebagai pelatih kepala.