Kas Al-Ahly kembali membaik... Berapa yang dibayarkan Barcelona untuk mendatangkan Hamza Abdelkarim?

Dalam langkah yang menegaskan besarnya kepercayaan terhadap proyek barunya, Barcelona mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka telah mengaktifkan opsi pembelian penyerang Mesir Hamza Abdelkarim (18 tahun) dari Al Ahly, sehingga ia berubah status dari pemain pinjaman di tim junior menjadi pemain yang sepenuhnya dimiliki oleh klub Catalan tersebut.

Kesepakatan yang dimulai pada Januari lalu sebagai peminjaman hingga 30 Juni, berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang, karena Hamza yang tiba di "La Masia" pada bursa transfer musim dingin, tidak bermain bersama tim utama, melainkan menjalani musimnya secara penuh bersama tim Juvenil A di bawah asuhan pelatih Paul Planas.

Di sana, Hamza Abdelkarim menampilkan performa yang menonjol dan mencetak gol-gol krusial di Copa de Campeones, yang mendorong staf teknis untuk mengajukan laporan positif kepada manajemen olahraga yang dipimpin oleh Deco.

Meskipun Barcelona belum mengumumkan secara resmi rincian finansial dalam pernyataan pertamanya, Al-Ahly mengakhiri kontroversi tersebut melalui pernyataan yang dipublikasikan di akun resminya. Al-Ahly menegaskan bahwa Barcelona telah mengaktifkan opsi pembelian yang disepakati dalam kontrak peminjaman.

Berapa yang dibayarkan Barcelona ke kas Al-Ahly?

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", nilai aktivasi klausul tersebut mencapai 1,5 juta euro, ditambah variabel dan tambahan yang terkait dengan performa dan partisipasi di masa depan. Angka ini telah disepakati sejak Januari, dan dianggap oleh pejabat Barcelona sebagai "investasi berisiko rendah" untuk pemain yang memiliki potensi perkembangan besar.

Pilihan Barcelona bukanlah keputusan emosional, karena sejak kedatangan Deco, klub ini mengikuti kebijakan yang jelas: merekrut talenta muda dengan harga terjangkau, mengembangkannya di La Masia, lalu mempromosikannya ke tim utama atau menjualnya dengan keuntungan. Model yang sama diterapkan pada pemain Senegal Mika Faye, yang direkrut pada musim panas 2023 seharga 1,5 juta euro dari klub Kroasia Kostuchia, sebelum dijual setahun kemudian ke Rennes (Prancis) seharga 10,3 juta euro.

Hamza Abdel Karim akan meninggalkan Barcelona sementara dalam beberapa hari ke depan, bukan untuk kembali ke Kairo, melainkan untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Mesir yang akan berpartisipasi di Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Jumat mendatang. Menariknya, pemain ini dipilih untuk mengenakan jersey nomor 9 bersama timnas Mesir, sebagai tanda jelas bahwa klub menaruh harapan besar padanya meskipun usianya masih muda.

Dengan demikian, tirai resmi ditutup untuk kesepakatan langsung pertama antara Al Ahly dan Barcelona dalam sejarah, dan Hamza Abdel Karim menjadi pemain Mesir pertama yang menandatangani kontrak permanen dengan klub Catalan tersebut.