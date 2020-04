Kartun Pahlawan COVID-19 Singapura Dianggap Lecehkan Liverpool

Suporter The Reds tidak terima dengan penamaan salah satu tokoh kartun yang diambil dari plesetan slogan YNWA mereka.

Sebuah tim pahlawan super dalam bentuk kartu yang diluncurkan oleh pemerintah Singapura yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang protokol virus corona harus ditarik dari peredaran setelah dianggap melecehkan klub sepakbola.

Para tokoh dalam kartun tersebut, yang dijuluki sebagai 'Virus Vanguard', awalnya dimaksudkan agar masyarakat Singapura terus sadar akan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku dalam mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

Namun, hal tersebut justru menimbulkan kontroversi setelah terungkap bahwa salah satu karakter pahlawan, MAWA Man, dinilai memiliki muatan yang melecehkan , klub sepakbola yang dimaksud.

MAWA adalah singkatan dari 'Must Always Walk Alone' atau artinya 'Harus Berjalan Sendiri', plesetan dari slogan Liverpool yakni 'You’ll Never Walk Alone'.

Tak hanya itu, desain kostum MAWA Man juga memicu gelombang protes dari suporter The Reds, karena menampilkan logo dengan burung Liver, mirip seperti lambang kebesaran Liverpool.

Sebuah petisi yang menentang peluncuran kartun tersebut langsung dipublikasikan di laman change.org dan menarik lebih dari 500 tanda tangan.

Bunyinya: "Para pendukung Liverpool di Singapura dengan suara bulat mengecam karakter MAWA Man dan meminta agar ditarik dari peredaran."

Pemerintah Singapura memberikan respons cepat dan langsung mengkaji ulang bentuk kampanye mereka.

"Kami meminta maaf apabila kami menyinggung siapa pun," tulis mereka melalui laman Facebook pemerintah.

"Karena ini adalah pertama kalinya kami menemukan format konten ini, kami menghargai kesabaran Anda."