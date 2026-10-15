FC Twente meraih kemenangan sulit tetapi sangat layak di Conference League pada Kamis malam. Di kandang sendiri, Grolsch Veste, FC Thun yang tampil lemah mampu bertahan cukup lama. Namun, perlawanan tim asal Swiss itu runtuh setelah Patrik Kristal mendapat kartu merah. Ramiz Zerrouki mencetak satu-satunya gol pada menit ke-65: 1-0.

Twente mendominasi babak pertama, tetapi belum mampu mengubah keunggulan permainan itu menjadi gol. Padahal, mereka memiliki cukup banyak peluang. Tembakan Sondre Orjasaeter mengenai kiper Niklas Steffen, sementara Wout Weghorst menyambar umpan silang mendatar sambil meluncur, tetapi bola melenceng tipis dari gawang.

Tak lama sebelumnya, Daouda Weidmann sempat mengira telah membawa timnya unggul, tetapi gol itu tidak disahkan. Pemain Prancis yang elegan tersebut melakukan pelanggaran sebelum mencetak gol, sehingga golnya dianulir setelah VAR turun tangan.

Seusai jeda, Twente kesulitan menciptakan peluang baru. Namun, setelah satu jam pertandingan berjalan, tim asuhan John van den Brom mendapat keuntungan. Seusai duel yang nahas antara Zerrouki dan Kristal, gelandang Twente itu awalnya mendapat kartu kuning. Akan tetapi, setelah VAR turun tangan, wasit memutuskan bahwa kartu merah untuk Kristal lebih tepat.

Sepatu gelandang tersebut memang mengenai tulang kering Zerrouki yang tengah meluncur, meski hal itu juga berkaitan dengan cara pemain Aljazair tersebut melakukan tekel. Thun pun tiba-tiba harus bermain dengan sepuluh orang, dan kondisi itu menjadi petaka bagi mereka hanya beberapa menit kemudian.

Orjasaeter membangun serangan dari sisi kiri dan mengirim bola kepada Weidmann, yang menyodorkannya dengan tumit secara sempurna untuk Zerrouki. Dengan kaki bagian dalam, Zerrouki menempatkan bola ke sudut jauh gawang: 1-0. Kelegaan besar terasa di Grolsch Veste, tempat Twente seharusnya sudah unggul jauh lebih awal.

Setelah itu, kemenangan Twente praktis sudah di tangan, meski mereka tetap harus mewaspadai serangan balik Thun. Weidmann dan Weghorst menyia-nyiakan peluang untuk mencetak gol kedua, tetapi Twente tidak lagi mendapat masalah. Mereka pun menutup pertandingan pertama di fase liga Conference League dengan kemenangan.