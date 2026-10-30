Abdulrahman Al-Sanbi, penjaga gawang Al-Ahli, mendapat kartu merah dalam laga el clasico kecil melawan Al-Shabab di Liga Roshn Arab Saudi, akibat sebuah tindakan aneh.

Al-Ahli bertandang ke markas Al-Shabab, pada hari Jumat ini, di Stadion SHG Arena di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, dalam pekan kedua belas kompetisi Liga Roshn.

Pada menit ke-22 pertandingan, pemain Brasil Ricardo Matias, penyerang Al-Shabab, berhasil lolos sendirian dari lini tengah menghadapi gawang Abdulrahman Al-Sanbi, sehingga kiper Al-Ahli itu memutuskan untuk keluar dari gawangnya.

Matias melepaskan tendangan langsung mengarah ke gawang, lalu Al-Sanbi berusaha menghalaunya dengan tangan, meski ia berada di luar kotak penalti, hal yang membuat wasit pertandingan mengacungkan kartu merah kepadanya.

Kartu merah Al-Sanbi menempatkan pelatihnya asal Belanda, Marino Pusic, dalam kesulitan, terlebih ia tidak memasukkan kiper asal Senegal, Edouard Mendy, ke dalam daftar pemain cadangan.

Pusic terpaksa memasukkan kiper muda Abdullah Abdu, dengan mengorbankan bek Rayan Hamed yang menjadi penyebab gol pertama yang dicetak penyerang Brasil Ricardo Matias.

Pada bola pertamanya, Abdullah Abdu kebobolan gol kedua di gawang Al-Ahli, melalui sayap asal Belgia Yannick Carrasco yang mengeksekusi tendangan bebas yang diperoleh Al-Shabab berkat kesalahan fatal Al-Sanbi.