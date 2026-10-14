Pada April, surat kabar daerah Norwegia terkemuka Stavanger Aftenblad menerbitkan artikel opini tentang Zlatko Tripic dengan judul: "Kapten Viking bukan bajingan. Ia mewujudkan mentalitas yang sudah lama kami cari." Sebagai juara bertahan, Viking Stavanger kala itu bersiap menghadapi penampilan pertama mereka di Liga Champions sejak 1992. "Banyak hal yang dilakukan Zlatko Tripic di lapangan sepakbola memang bisa diperdebatkan," tulis artikel itu lebih lanjut. "Namun, mentalitas pemenangnya adalah bagian dari sinisme yang sudah lama dinantikan, yang akan dihadapi Viking dalam setiap pertandingan di Eropa."

Artikel opini itu dipicu oleh sejumlah insiden dalam laga papan atas liga Norwegia antara Viking dan Valerenga Oslo. Viking akhirnya memenangi duel panas tersebut dengan skor tipis 1-0. Setelah peluit akhir, kapten Tripic merayakan kemenangan secara berlebihan di depan bangku cadangan lawan, lalu diserang oleh segerombolan orang dari kubu Valerenga. Hasilnya? Tripic mendapat kartu kuning, sementara Sebastian Jarl dari Valerenga mendapat kartu merah. Misi tercapai. Di dunia sepakbola Norwegia pun muncul perdebatan apakah Tripic seorang "bajingan".

Yang jelas, pemain sayap kiri berusia 33 tahun itu sangat ahli memprovokasi sampai batas yang masih memungkinkannya lolos dari hukuman, sementara lawan-lawannya akhirnya kehilangan kendali dan dihukum. Begitulah yang terjadi saat melawan Valerenga, sudah sering terjadi sebelumnya, dan kini terulang saat menghadapi FC Bayern. Sepanjang pertandingan, Tripic terus mengusik lawannya, Michael Olise (dan semua pemain München lainnya). Hingga Olise muak, melemparkan bola ke wajahnya, dan diusir dari lapangan karenanya.

Zlatko Tripic merayakan kartu merah Michael Olise

Menurut direktur olahraga Max Eberl, Tripic bermain "seperti bajingan". Pengamat televisi Christopher Kramer berkata: "Tripic juga pasti akan membuat saya kesal pada akhirnya. Begitu kartu merah keluar, saya langsung berpikir: 'Saya paham perasaanmu.'"

Lalu, apa kata Tripic sendiri? "Luar biasa ketika pemain seperti dia, yang kemungkinan besar suatu hari nanti akan memenangi Ballon d'Or, sedikit kesal gara-gara seorang anak dari Lyngdal. Saya tidak secepat Michael Olise, tetapi saya merasa punya sesuatu dalam diri saya yang tidak dimiliki semua orang. Ketika saya berhasil mengalihkan fokusnya dari hal yang sangat mahir ia lakukan, pada akhirnya ia kehilangan kendali dan melemparkan bola ke wajah saya. Saya merasa telah memenangi duel dengannya."

Tripic memang bukan hanya memenangi duel pribadi dengan Olise. Ia juga memberi pertandingan itu perubahan arah terakhir yang menentukan. Dengan keunggulan jumlah pemain, Viking bangkit sekali lagi dan menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-90. Setelah kalah 1-3 dari VfB Stuttgart pada laga pembuka, Viking pun meraih poin pertama mereka di Liga Champions musim ini. Ini merupakan partisipasi kedua mereka setelah musim 1992/93, ketika Viking langsung tersingkir oleh FC Barcelona pada putaran pertama.

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Zlatko Tripic: Patah tulang tempurung kepala di Fürth, raja di Stavanger

Tripic sendiri baru pertama kali bermain di Liga Champions pada usia 33 tahun. Ia lahir di Rijeka, Kroasia, tumbuh besar di Norwegia, dan gemar menyinggung "mentalitas Balkan" yang dimilikinya. Ia menghabiskan awal kariernya di berbagai klub liga Norwegia sebelum bergabung dengan klub divisi dua Jerman, SpVgg Greuther Fürth, pada 2015 saat berusia 22 tahun.

Di sana, Tripic lebih dikenang bukan karena dua setengah tahunnya sebagai pemain pelapis, melainkan karena sebuah insiden di kelab malam di Nürnberg. Dalam sebuah perkelahian, ia terjatuh dari balkon setinggi empat meter dan mengalami patah tulang tempurung kepala. Tak lama setelah kembali bermain, ia meninggalkan Fürth dan bergabung dengan Sheriff Tiraspol di Transnistria, wilayah pemberontak di Moldova. Entah bagaimana, itu terasa cocok.

Tripic bermain untuk Viking sejak 2018, hanya diselingi masa singkat bersama Göztepe di Turki. Dipuja sebagai "Raja Stavanger", ia kini menjadi pemain dengan jumlah penampilan kompetitif terbanyak kelima dalam sejarah klub, gol terbanyak ketiga, dan assist terbanyak. Musim ini, ia mencatatkan 23 assist yang sensasional dalam 28 pertandingan kompetitif. Dua di antaranya ia buat saat melawan FC Bayern, sesuatu yang agak luput dari perhatian akibat insiden Olise.

Namun, statistik paling sensasional sepanjang kariernya adalah yang lain: Dalam 436 pertandingan kompetitif, Tripic baru sekali diusir dari lapangan. Dengan demikian, jumlah kartu merahnya antara lain sama dengan Michael Olise. Namun, demi kelengkapan, perlu disebutkan bahwa Tripic juga pernah dijatuhi skorsing dua pertandingan setelah laga usai. Itu terjadi pada Agustus 2025, ketika ia mencengkeram leher lawannya, Adrian Pereira, dalam duel melawan Rosenborg Trondheim dan memicu perkelahian massal.