Kartu merah untuk Malen, Marelli: "Keputusan tepat. Ia menyentuh bola sedikit, tetapi tekelnya benar-benar buruk."

Roma mengakhiri pertandingan melawan Como dengan sepuluh pemain menghadapi sebelas pemain setelah Donyell Malen diusir akibat pelanggaran terhadap Bruno Kaiki saat berusaha merebut kembali bola. Wasit di lapangan tidak ragu mengambil keputusan itu, begitu pula VAR: pemain Belanda tersebut menerjang pemain Brasil itu dengan kaki terjulur dan terangkat tinggi.





KOMENTAR MARELLI - Melalui siaran Dazn, Luca Marelli sependapat: "Kartu merah itu tepat. Memang benar ia sedikit menyentuh bola dengan bagian dalam kaki kanannya. Namun, cara ia menerjang benar-benar buruk, dengan kaki terangkat di atas pergelangan kaki, lutut lurus, dan dalam kecepatan tinggi... Keputusan yang tepat, tekel yang benar-benar berbahaya."