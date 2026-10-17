Laga di Alte Försterei baru berjalan beberapa detik ketika Nwaneri menjatuhkan Tom Rothe dari Union Berlin dengan tekel keras di tengah wilayah permainan Union. Wasit Daniel Schlager yang bergegas menghampiri langsung mengeluarkan kartu merah untuk pemain ofensif Dortmund itu dengan tegas.

Namun, tampaknya bukan itu maksud sang wasit. Ia segera memberi isyarat dengan tangan kirinya bahwa kartu merah itu tidak berlaku, lalu mengacungkan kartu kuning kepada Nwaneri dengan tangan kanannya. Di tepi lapangan, pelatih BVB Niko Kovac menanggapinya dengan senyum.

Padahal, tekel Nwaneri memang nyaris berujung kartu merah. Pemain Inggris berusia 19 tahun itu meluncur dari samping dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya. Ia meleset tipis dari bola, tetapi telapak sepatu kiri yang terbuka mengenai pergelangan kaki kanan Rothe. Jika kontaknya terjadi beberapa sentimeter lebih tinggi, Schlager barangkali benar-benar akan mengeluarkan kartu merah secara sengaja.

Nwaneri bergabung dengan BVB pada musim panas sebagai pemain pinjaman dari juara Inggris, FC Arsenal, setelah pemain baru Giannis Konstantelias mengalami robek ligamen krusiat pada pekan pertama. Di Berlin, pemain berkaki kiri yang bisa menempati berbagai posisi ofensif itu menjalani penampilan kelimanya di Bundesliga. Ia juga telah tampil dua kali di Liga Champions.