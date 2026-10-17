Baru beberapa detik pertandingan di Alte Försterei berjalan, Nwaneri sudah menjatuhkan Tom Rothe dari Union Berlin dengan keras di tengah wilayah permainan Union. Wasit Daniel Schlager segera menghampiri dan dengan tegas mengacungkan kartu merah kepada pemain ofensif Dortmund itu.

Namun, tampaknya bukan itu yang dimaksud sang wasit. Ia dengan mantap memberi isyarat dengan tangan kiri sebelum mengacungkan kartu kuning kepada Nwaneri dengan tangan kanannya. Di tepi lapangan, pelatih BVB Niko Kovac menanggapinya dengan senyum kecil.

Meski begitu, tekel Nwaneri memang nyaris berujung kartu merah. Pemain Inggris berusia 19 tahun itu meluncur dari samping dengan kecepatan tinggi ke arah lawannya. Ia hanya sedikit meleset dari bola, tetapi sol sepatu kirinya yang terbuka mengenai pergelangan kaki kanan Rothe. Seandainya kontak itu terjadi beberapa sentimeter lebih tinggi, Schlager mungkin benar-benar akan sengaja mengeluarkan kartu merahnya.

Kritik untuk Nwaneri: Begini reaksi kiper BVB Kobel

"Saya kira saya salah lihat," kata kiper BVB Gregor Kobel kepada Sky saat ditanya tentang kekeliruan kartu yang tak biasa itu. Namun, pemain asal Swiss tersebut juga mengkritik rekan setimnya yang masih muda: "Pelanggaran itu memang sudah di ambang batas. Saya tidak tahu apakah perlu melakukan tekel seperti itu."

Nwaneri bergabung dengan BVB pada musim panas dengan status pinjaman dari juara Inggris FC Arsenal, setelah pemain baru Giannis Konstantelias mengalami robekan ligamen krusiatum pada pekan pertama. Di Berlin, pemain kidal yang bisa menempati berbagai posisi di lini serang itu mencatatkan penampilan kelimanya di Bundesliga. Ia juga sudah tampil dua kali di Liga Champions.