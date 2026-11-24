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Manchester United mendapat kabar baik setelah banding atas kartu merah Leny Yoro dalam kekalahan telak di Anfield dikabulkan. Asosiasi Sepak Bola Inggris mengonfirmasi pada Selasa bahwa skorsing bek muda itu sepenuhnya dibatalkan setelah klaim bahwa pengusirannya keliru.

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Kartu merah bek muda United dibatalkan

Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi mengonfirmasi bahwa Yoro tidak akan dikenai sanksi disipliner lebih lanjut setelah diusir dalam kekalahan 4-0 dari Liverpool pada Minggu. Bek tengah asal Prancis itu semula mendapat kartu merah saat laga baru berjalan enam menit akibat pelanggaran terhadap Alexander Isak, yang kala itu dinilai menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas.

Namun, setelah United mengajukan banding resmi, Komisi Regulasi independen meninjau rekaman pertandingan dan memutuskan bahwa wasit telah keliru mengusir pemain remaja tersebut.

Dalam pernyataan yang dirilis pada Selasa, Manchester United mengonfirmasi kabar baik bagi pemain yang mereka rekrut pada musim panas itu. “Skorsing satu pertandingan Leny Yoro telah dibatalkan setelah klaim bahwa pengusirannya keliru dikabulkan. Pemain Manchester United itu diusir karena dinilai menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dalam pertandingan Liga Primer melawan Liverpool pada Minggu, 22 November.

Alasan tertulis Komisi Regulasi independen atas keputusannya akan diterbitkan pada waktunya,” demikian pernyataan klub melalui komunikasi resmi FA. Keputusan ini berarti pemain berusia 19 tahun itu kini bisa tampil dalam laga melawan Brentford pada Sabtu pukul 15.00 GMT di Old Trafford.

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Pochettino membela beknya

Manajer United Mauricio Pochettino langsung mengkritik keputusan wasit seusai pertandingan di Anfield. Saat membahas insiden yang mengubah jalannya laga itu, mantan pelatih Chelsea tersebut memberikan pembelaan terperinci terhadap pemain muda asal Prancis itu. “Bola itu mengarah ke kiper. Saya pikir, jika Anda meninjau VAR untuk situasi itu, Anda bisa melihat, seperti yang sekarang kita lihat dari rekaman kamera, bahwa dia [Leny Yoro] sama sekali tidak berniat melakukan kontak dengan [Alexander] Isak.”

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Ia menambahkan: “Penyerang itu melihat bola mengarah ke kiper, lalu sedikit memperlambat larinya dan menjatuhkan diri. Saya tidak bisa mengubah apa yang terjadi dan bersikap hormat selalu penting. Namun, saya juga harus membela klub saya dan mengatakan apa yang saya rasakan. Menurut saya, siapa pun yang bermain sepak bola bisa melihat bahwa insiden itu jelas bukan kartu merah,” jelasnya.

Hari yang menyakitkan di Anfield

Getty Images

Meski banding berhasil, dampak emosional dari kekalahan 4-0 itu masih sangat dirasakan skuad. Pochettino mengakui suasana ruang ganti sangat muram setelah pertandingan, terutama karena kartu merah yang datang begitu cepat.

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“Sangat, sangat menyakitkan. Sangat mengecewakan. Anda tidak membayangkan memulai laga Liga Primer di sini dalam situasi seperti ini. Masalahnya, pertandingan berubah sepenuhnya setelah enam menit. Sekarang kami bisa membicarakan dan menjelaskan semuanya, tetapi dampaknya sudah terjadi. Ini sangat menyakitkan. Para pemain merasakan sakitnya berada dalam situasi seperti ini. Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus tetap tenang dan apa yang terjadi adalah situasi yang benar-benar tidak adil,” ujar Pochettino dalam sesi media seusai pertandingan.

Menuntut standar yang lebih baik

Meski segera menyoroti kesalahan wasit, sang manajer juga tegas menyatakan bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas peran mereka dalam kekalahan telak tersebut. Ia menekankan perlunya meningkatkan konsentrasi dan mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan, apa pun situasinya.

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“Kami juga harus menerima bahwa kami perlu meningkatkan konsentrasi, mengambil keputusan yang lebih baik di lapangan, dan tampil jauh lebih baik. Kami harus kritis terhadap diri sendiri, tetapi pada saat yang sama kami juga perlu mengemukakan beberapa situasi selama pertandingan yang tidak kami sukai. Kami tidak akan menyangkal tanggung jawab kami. Kami harus memperbaiki diri dan menangani situasi dengan lebih baik,” tambah sang manajer. Dengan Yoro kini dipastikan bisa kembali bermain, United berharap pertahanannya tampil lebih tenang pada pertandingan berikutnya di Old Trafford.

Apa selanjutnya bagi Manchester United?

Getty Images

Setelah kekalahan telak dari Liverpool, Manchester United menghadapi ujian berat di Liga Champions saat bertandang ke Portugal untuk menghadapi Sporting CP pada Rabu. United kemudian akan kembali mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik, dengan Brentford dijadwalkan bertamu ke Old Trafford pada Sabtu saat mereka berupaya bangkit dari hasil mengecewakan tersebut.