Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga Bayern Munchen kontra tuan rumah Hamburg di Stadion Volkspark, Sabtu (hari ini), dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga Jerman berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan itu diwarnai kartu merah untuk Joshua Kimmich serta cedera yang dialami Lennart Karl dan Konrad Laimer.

Iklan

Raksasa Bavaria itu gagal meraih kemenangan untuk laga ketiga beruntun, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Koln di Bundesliga, lalu kalah 2-1 dari klub Prancis Lille di Liga Champions. Bayern juga tengah dilanda banyak absensi, terutama di lini serang.

Baca Juga

Kongres Baru Ancam Takhta Infantino: Akankah Demokrat Bersekutu dengan Eropa untuk Menjatuhkannya?

Guardiola Menegaskan: Saya Tidak Akan Kembali ke Barcelona, Ini Perbedaan Spanyol dan Jerman

Dengan hasil ini, Bayern mengoleksi 23 poin dan menempati peringkat kedua klasemen Bundesliga, terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund yang baru memainkan satu laga lebih sedikit. Dortmund akan menjamu Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park, Minggu besok.

Sementara itu, Hamburg kini mengumpulkan 13 poin dan berada di peringkat ke-12 Bundesliga.

Iklan Iklan

Bayern memulai laga dengan tekanan dan penguasaan bola yang jelas, serta mendapatkan sepak pojok pertama pada menit ketiga. Pemain muda asal Prancis, Noah Kodjo Ifora, kemudian mencoba peruntungannya lewat tendangan keras pada menit kesembilan, tetapi bola melebar tipis dan hanya membentur sisi luar jaring.

Topik Terkait

Pada menit ke-14, Kimmich bertukar umpan dengan Karl sebelum bola sampai ke Tom Bischof, yang melepaskan tembakan namun berhasil diblok lini belakang Hamburg.

Tuan rumah berusaha mengancam gawang Bayern melalui serangan balik, tetapi umpan Oscar Gronbaek pada menit ke-17 gagal dijangkau Patson Daka.

Iklan

Bayern terus menguasai bola, tetapi pertahanan Hamburg mampu menjauhkan mereka dari kotak penalti sehingga tim Bavaria banyak mengandalkan tembakan dari luar kotak.

Hingga menit ke-30, Bayern telah melepaskan delapan tembakan, hanya satu di antaranya yang mengarah ke gawang, sementara Hamburg hanya mencatatkan sedikit percobaan.

Iklan

Pada menit ke-35, Kimmich kembali mencoba. Ia mengeksekusi tendangan bebas yang mengarah ke Jonathan Tah, lalu bola kembali kepada kapten Bayern itu, yang menembak dengan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi upayanya digagalkan Daniel Bornau.

Kartu Merah Kimmich

Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44 ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung untuk Kimmich setelah meninjau VAR. Kimmich dinilai menjambak rambut pemain Hamburg, Alexander Rossing-Lelesiit, dalam sebuah insiden di luar permainan.

Iklan

Menjelang akhir babak pertama, tepatnya pada menit pertama waktu tambahan, kiper Bayern Jonas Urbig menepis tendangan keras Gronbaek.

Di awal babak kedua, pelatih Bayern Munchen, Vincent Kompany, melakukan pergantian pertama dengan memasukkan Luis Diaz, yang baru pulih dari cedera, menggantikan Bara Ndiaye. Langkah itu diambil untuk menjaga daya gedor tim meski kalah jumlah pemain.

Iklan

Hamburg nyaris memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada menit ke-49 ketika Bornau melompat menyambut bola dari sepak pojok dan mengarahkannya ke gawang, tetapi Urbig sigap menghalaunya. Adapun Bischof melepaskan tembakan dari luar kotak pada menit ke-51 yang melambung di atas mistar.

Dua Cedera Baru

Pada menit ke-53, Kompany terpaksa menarik keluar Lennart Karl dan memasukkan Konrad Laimer setelah pemain muda itu mengalami masalah fisik.

Iklan

Bayern berupaya tetap menguasai bola meski bermain dengan sepuluh pemain. Salah satu serangan mereka sampai ke Luis Diaz pada menit ke-60, tetapi tembakannya berhasil dihentikan barisan pertahanan Hamburg.

Menurut statistik expected goals (xG) yang dirilis situs resmi Bundesliga pada menit ke-67, Hamburg unggul atas Bayern dalam indikator tersebut dengan 0,65 berbanding 0,45, meski tim Bavaria menguasai bola dalam waktu lama.

Iklan

Pada menit ke-87, krisis cedera tim Bavaria kian parah ketika Laimer, yang masuk menggantikan Karl, juga harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan Nathaniel Brown. Laga pun berakhir dengan sang juara bertahan kembali gagal menang.