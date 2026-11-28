Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bayern Munich ditahan imbang tanpa gol oleh tuan rumah Hamburg pada Sabtu (hari ini) di Stadion Volkspark dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga Jerman. Laga tersebut diwarnai kartu merah Joshua Kimmich dan cedera Konrad Laimer.

Iklan

Raksasa Bavaria itu gagal meraih kemenangan dalam tiga laga beruntun, setelah bermain imbang 1-1 dengan Koln di Bundesliga, lalu kalah 2-1 dari klub Prancis Lille di Liga Champions. Bayern juga tengah dilanda banyak absensi, terutama di lini serang.

Baca Juga

Kongres Baru Ancam Takhta Infantino: Akankah Demokrat Bersekutu dengan Eropa untuk Menjatuhkannya?

Guardiola Menegaskan: Saya Tidak Akan Kembali ke Barcelona, Ini Perbedaan Spanyol dan Jerman

Dengan hasil ini, Bayern mengoleksi 23 poin dan menempati peringkat kedua klasemen Bundesliga, terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund yang baru memainkan satu laga lebih sedikit. Dortmund akan menjamu Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park pada Minggu besok.

Di sisi lain, Hamburg kini mengumpulkan 13 poin dan menempati peringkat ke-12 Bundesliga.

Iklan Iklan

Bayern memulai pertandingan dengan tekanan dan penguasaan bola yang jelas. Mereka mendapat sepak pojok pertama pada menit ketiga, sebelum pemain muda asal Prancis, Noah Kodjo Ivora, mencoba peruntungannya lewat tembakan keras pada menit kesembilan yang melebar tipis dan membentur sisi luar jaring gawang.

Topik Terkait

Pada menit ke-14, Kimmich bertukar umpan dengan Karl sebelum bola sampai ke Tom Bischof, yang melepaskan tembakan namun diblok pertahanan Hamburg.

Tuan rumah berusaha mengancam gawang Bayern melalui serangan balik, tetapi Patson Daka gagal menjangkau umpan Oscar Gronbaek pada menit ke-17.

Iklan

Bayern terus menguasai bola, tetapi pertahanan Hamburg berhasil menjauhkan mereka dari kotak penalti, sehingga tim Bavaria banyak mengandalkan tembakan dari luar kotak.

Hingga menit ke-30, Bayern sudah melepaskan delapan tembakan, hanya satu di antaranya yang mengarah ke gawang, sementara Hamburg hanya mencatat sedikit percobaan.

Iklan

Pada menit ke-35, Kimmich kembali mencoba. Tendangan bebasnya sampai ke Jonathan Tah sebelum bola kembali ke kapten Bayern itu, yang lalu melepaskan sepakan kaki kiri dari luar kotak penalti, tetapi Daniel Bornauw berhasil menghalaunya.

Kimmich Diusir

Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44 ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung untuk Kimmich setelah meninjau VAR. Kimmich dinilai menjambak rambut pemain Hamburg, Alexander Rossing-Lelesiit, usai didorong oleh pemain tersebut.

Iklan

Menjelang akhir babak pertama, kiper Bayern Jonas Urbig menepis tembakan keras Gronbaek pada menit pertama masa tambahan waktu.

Di awal babak kedua, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, melakukan pergantian pertama dengan memasukkan Luis Diaz, yang baru pulih dari cedera, menggantikan Bara Ndiaye demi menjaga daya gedor tim meski kalah jumlah pemain.

Iklan

Hamburg nyaris memanfaatkan keunggulan jumlah pemain pada menit ke-49 ketika Bornauw menyambut bola sepak pojok dan mengarahkannya ke gawang, tetapi Urbig mampu menyelamatkannya. Sementara itu, Bischof melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-51 yang melambung di atas mistar.

Cedera Baru

Pada menit ke-53, Kompany menarik keluar pemain muda Jerman Lennart Karl dan memasukkan pemain asal Austria Konrad Laimer sebagai penggantinya.

Iklan

Bayern berusaha terus menguasai permainan meski bermain dengan sepuluh orang, dan salah satu serangan mereka sampai ke Luis Diaz pada menit ke-60, tetapi pertahanan Hamburg berhasil memblok tembakannya.

Menurut statistik gol harapan (expected goals) yang dirilis situs resmi Bundesliga pada menit ke-67, Hamburg unggul atas Bayern dalam indikator tersebut dengan 0,65 berbanding 0,45, meski tim Bavaria menguasai bola dalam waktu lama.

Iklan

Pada menit ke-87, krisis cedera tim Bavaria kian parah ketika Laimer ditarik keluar karena cedera dan digantikan Nathaniel Brown, sebelum laga berakhir dengan hasil buruk lain bagi sang juara bertahan.