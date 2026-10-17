Kartu merah dan menit-menit bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit: perbedaan mencolok antara Real Madrid dan Barcelona

Kartu merah yang diterima pemain Real Betis, Facundo Bernal, saat menghadapi Barcelona pada menit ke-54, Sabtu ini dalam lanjutan LaLiga, kembali menyoroti sebuah statistik terkait periode keunggulan dan kekurangan jumlah pemain di antara 3 klub terbesar Liga Spanyol selama satu dekade terakhir, yang menunjukkan bahwa klub Catalan itu bermain dengan keunggulan jumlah pemain dalam durasi yang jauh lebih panjang dibanding Real Madrid dan Atletico Madrid.

Bernal mendapatkan kartu merah langsung setelah melancarkan sundulan ke arah Lamine Yamal, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Barca (5-2), pada pekan kesembilan Liga Spanyol.

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Menurut akun "MisterChip" yang mengkhususkan diri pada statistik, Barcelona bermain selama 1333 menit dengan keunggulan jumlah pemain atas para lawannya selama satu dekade terakhir, dibanding 471 menit yang dimainkan dengan kekurangan pemain, sehingga selisih bersihnya mencapai 862 menit untuk keuntungan mereka.

Sebaliknya, Real Madrid menjalani 570 menit dengan keunggulan jumlah pemain, dibanding 661 menit dengan kekurangan pemain, dengan selisih bersih -91 menit, sementara Atletico Madrid bermain 499 menit dengan keunggulan jumlah pemain dan 829 menit dengan kekurangan pemain, dengan selisih bersih -330 menit.

Pada level kartu merah, angka-angka yang sama menunjukkan 30 pemain Barcelona diusir keluar dibanding 55 pemain dari kubu lawan, dengan selisih positif sebesar 25 kasus untuk keuntungan klub Catalan tersebut.

Adapun Real Madrid, sebanyak 35 pemain dari skuatnya diusir keluar dibanding 38 pemain dari para lawannya, dengan selisih positif sebesar 3 kasus, sementara 45 pemain Atletico Madrid diusir keluar dibanding 29 pemain dari tim-tim lawan, dengan selisih negatif sebesar 16 kasus.

Statistik ini hanya mencakup kasus pengusiran pemain yang berada di atas lapangan, tanpa menghitung kartu merah yang diberikan kepada pemain cadangan.







