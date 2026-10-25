Massimiliano Allegri, pelatih Napoli, bersikeras bahwa ia tidak melakukan kesalahan apa pun yang layak membuatnya diusir pada laga imbang dramatis antara Napoli dan Roma dengan skor 3-3, namun reaksi marahnya mendorong anggota staf teknis untuk turun tangan guna mencoba mengendalikannya dan mencegahnya meningkatkan situasi.

Wasit mengacungkan kartu merah langsung kepada Allegri di pinggir lapangan, beberapa saat setelah pengesahan gol Leonardo Balerdi yang menyamakan kedudukan menjadi 3-3, usai peninjauan teknologi asisten wasit video dan persetujuan wasit atas keabsahan gol tersebut.

Napoli sempat memprotes adanya pelanggaran yang dilakukan Balerdi terhadap Sam Beukema dalam serangan yang berujung gol itu, dan meskipun terjadi benturan antara kedua pemain, hal itu terjadi beberapa saat sebelum gol dicetak.

Beukema sempat bangkit dan kembali ikut serta dalam serangan, sebelum kembali terjatuh sambil memegangi tulang rusuknya, dan itu terjadi hanya setelah gol tersebut dicetak.

Davide Bernardi, reporter jaringan DAZN dari pinggir lapangan, menjelaskan bahwa Allegri berkata kepada wasit keempat Juan Luca Sacchi: "Jika kau tidak membatalkan gol ini...".

Setelah peninjauan teknologi asisten wasit video selesai tanpa wasit dipanggil untuk meninjau tayangan ulang, Allegri mulai menjauh dari pinggir lapangan.

Namun sang pelatih tidak sempat pergi, setelah wasit keempat Sacchi menarik perhatian wasit Andrea Colombo, yang kemudian mengacungkan kartu merah ke arahnya.

Allegri berteriak: "Apa yang kau katakan? Katakan padaku apa yang kau katakan? Tidak, tidak!", sambil melepas jaketnya dan hendak melemparkannya, tetapi kali ini ia tetap memegangnya, berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya.

Pelatih Napoli itu mulai menjauh dari area tersebut dengan penuh amarah, sebelum kembali ke arah lapangan dan wasit keempat, sementara anggota staf teknis berusaha sekuat tenaga menahannya dan mencegahnya maju.

Dengan demikian, dipastikan Allegri absen pada laga berikutnya melawan Monza, yang dijadwalkan di tengah pekan, namun reaksi marahnya usai pengusiran itu bisa menyebabkan hukuman larangannya diperpanjang lebih dari satu pertandingan.