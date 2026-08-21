Ketegangan antara suporter Atletico Madrid dan penyerang asal Argentina, Julian Alvarez, kian memuncak setelah muncul spanduk-spanduk kemarahan di sekitar kompleks latihan klub di Majadahonda. Spanduk itu memuat pesan langsung yang menuntut kepergian sang pemain, sebagai indikasi terbaru dari meluasnya rasa tidak puas atas sikapnya terkait masa depannya, di mana sang pemain ingin pindah ke Barcelona.

Perkembangan ini terjadi di saat Atletico terus mempertahankan sikap penolakannya atas kepindahan Alvarez ke Barcelona. Sementara klub Katalan itu tampak jauh dari menuntaskan kesepakatan, muncul ketertarikan Arsenal terhadap penyerang Argentina tersebut sebagai opsi yang bisa mendorong manajemen "Los Rojiblancos" untuk mempertimbangkan kembali gagasan pelepasannya.

Pertandingan Atletico Madrid melawan Villarreal di Liga Spanyol pada Minggu mendatang akan menjadi konfrontasi langsung pertama antara Alvarez dan para suporter, setelah penyerang Argentina itu mendapat teriakan penuh kemarahan saat ia absen dari laga pembuka melawan Malaga.

Namun, hal itu akan bergantung pada keputusan pelatih asal Argentina, Diego Simeone, apakah ia akan menurunkan rekan senegaranya itu dalam susunan pemain di tengah kemarahan suporter.

"Pergilah, Julian": Pesan jelas dari suporter

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", para pemain Atletico tiba di fasilitas klub pada Jumat pagi ini dan mendapati sejumlah spanduk terpasang di sekitar kompleks latihan, di antaranya bertuliskan "Pergilah, Julian", di samping nomor 19 milik penyerang Argentina itu yang dicoret.

Alvarez sendiri termasuk di antara para pemain yang melihat pesan-pesan tersebut saat mereka tiba di markas latihan tim, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya kemarahan suporter yang kian meningkat terhadap sang pemain.

Ini bukan kali pertama suporter Atletico melampiaskan kemarahan mereka terhadap Alvarez, sebab sang pemain sempat menerima teriakan hinaan dari sebagian tribun selatan pada masa tambahan waktu laga tim melawan Malaga.

Diamnya Alvarez menambah ketegangan

Eskalasi dari suporter ini muncul meskipun Alvarez tidak lagi berbicara tentang masa depannya sejak pernyataan yang ia lontarkan selama Piala Dunia, ketika ia meminta untuk pergi demi "mewujudkan sebuah mimpi", sebagai isyarat atas keinginannya untuk pindah ke Barcelona.

Sejak saat itu, penyerang Argentina tersebut tidak pernah membuka kembali persoalan ini, tetapi pernyataan-pernyataannya terdahulu masih membayangi hubungannya dengan suporter Atletico, yang sebagian di antaranya kini memandang sikapnya sebagai penyebab langsung dari ketegangan yang terjadi saat ini.

Atletico tutup pintu bagi Barcelona

Di sisi lain, manajemen Atletico telah bersikap jelas sejak awal mengenai posisi mereka terkait kepindahan Alvarez ke Barcelona, karena mereka menilai cara klub Katalan itu menangani persoalan ini membuat penyelesaian kesepakatan menjadi sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya.

CEO Atletico, Miguel Angel Gil Marin, sebelumnya menganggap pendekatan Barcelona dalam menangani perkara ini sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap klub, sesuatu yang memperkuat keputusan manajemen untuk menolak gagasan kepindahan sang penyerang ke Stadion Camp Nou.

Barcelona hanya mengajukan satu tawaran untuk mendatangkan Alvarez, senilai 100 juta euro, dengan pembayaran dilakukan dalam 6 termin. Tawaran itu tidak mendapat penghargaan dari manajemen Atletico, yang menanggapinya dengan remeh menurut laporan tersebut.

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