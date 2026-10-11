Kartu merah dan dua gol: Liverpool runtuh di hadapan Manchester City dalam 6 menit

Liverpool menerima pukulan keras di hadapan Manchester City, setelah keunggulan mereka dalam jalannya permainan berubah menjadi kehancuran hanya dalam 6 menit, yang dimulai dengan kartu merah bagi pemain Belanda Ryan Gravenberch pada menit ke-62, sebelum tim The Citizens memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mencetak dua gol berturut-turut melalui Erling Haaland dan Jeremy Doku pada menit ke-65 dan ke-68.

Menit ke-62 menjadi titik balik paling menonjol dalam pertandingan, setelah Gravenberch menerima kartu kuning kedua akibat menjatuhkan Jeremy Doku di awal serangan balik Manchester City, sehingga gelandang asal Belanda itu harus meninggalkan lapangan dan memaksa timnya menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain selama setengah jam terakhir.

Kartu merah itu datang pada waktu yang sulit bagi Liverpool, yang sebelumnya mulai mendominasi jalannya laga dan mengancam gawang Manchester City dengan berbagai cara, namun keunggulan jumlah pemain memberi tim tamu kesempatan untuk memanfaatkan ruang dan mengubah arah pertandingan secara cepat.

Manchester City tidak menunggu lama untuk memanfaatkan situasi tersebut, karena pemain Norwegia Erling Haaland berhasil mencetak gol keunggulan pada menit ke-65, menghukum Liverpool dengan cepat atas kehilangan salah satu pemainnya, dan memberi timnya keuntungan dalam laga yang sebelumnya berjalan dengan gambaran berbeda sebelum momen kartu merah.

Hanya 3 menit berselang, Jeremy Doku kembali merobek pertahanan Liverpool, setelah menusuk dari sisi kiri dan melepaskan tendangan melengkung yang indah dan bersarang di gawang kiper Brasil Alisson Becker pada menit ke-68, menggandakan keunggulan Manchester City dan menempatkan tuan rumah dalam posisi yang sangat sulit.

Dengan demikian, hanya 6 menit berubah menjadi mimpi buruk bagi Liverpool, setelah mereka kebobolan dua gol usai kartu merah Gravenberch, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya dampak kartu merah terhadap keseimbangan tim, serta memberi Manchester City keuntungan penting untuk mendekati kemenangan di Stadion Anfield.

Manchester City pun kini dekat untuk meraih tiga poin dan menambah koleksi poinnya menjadi 18 dari 6 pertandingan, sehingga melanjutkan awal musim dengan nilai sempurna dan memuncaki klasemen Liga Premier Inggris, sementara Liverpool terancam menerima kekalahan pertamanya di Premier League musim ini, setelah perhitungan mereka runtuh dalam beberapa menit saja.



