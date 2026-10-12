Kartu merah bukanlah akhir: tuduhan baru mengancam keikutsertaan Vinicius di El Clasico

Bintang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, menghadapi krisis baru yang berpotensi memperumit posisinya dalam urusan disipliner, setelah laporan media Spanyol mengungkap tuduhan bahwa ia mendorong salah satu pegawai La Liga saat meninggalkan lapangan menyusul kartu merahnya melawan Villarreal. Insiden tersebut bisa memengaruhi sanksi yang menantinya dan mengancam keikutsertaannya pada El Clasico melawan Barcelona pada 25 Oktober ini.

Menurut program "El Chiringuito" dan radio Spanyol "COPE", dampak kartu merah Vinicius tidak berhenti pada kejadian di dalam pertandingan. Ketegangan meningkat setelah keputusan hakim mengeluarkan kartu merah untuknya pada menit ke-71, akibat menjambak rambut lawannya, Nathan Salliba, sebelum muncul versi baru mengenai perilakunya saat keluar dari lapangan.

Dugaan insiden ini menempatkan pemain Brasil itu di hadapan kemungkinan konsekuensi disipliner tambahan, terutama karena rekaman video dan laporan hakim dapat berperan dalam menentukan rincian apa yang sebenarnya terjadi.

Sementara menunggu kejelasan situasi, Real Madrid berniat mengajukan banding atas keputusan kartu merah tersebut, meski peluang banding itu diterima terlihat terbatas, menurut radio "COPE".

Dalam upaya meredam dampak krisis di dalam tim, Vinicius meminta maaf kepada rekan-rekannya di ruang ganti, menjelaskan bahwa ia tidak berniat mencederai Salliba, dan bahwa aksi menjambak rambut lawannya terjadi dalam momen kemarahan saat ia berusaha melepaskan diri dari pengawalan pertahanan.

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Permintaan maaf itu datang setelah pemain tersebut meninggalkan lapangan dalam kondisi sangat emosional, sebelum membutuhkan beberapa menit untuk menenangkan diri.

Gema insiden itu merembet hingga ke staf kepelatihan, di mana Jose Mourinho memutuskan untuk memboikot konferensi pers usai pertandingan, guna menghindari pernyataan emosional yang bisa memperumit situasi dan membuatnya terkena sanksi tambahan.