Kartu kuning kedua... Hukuman berat menimpa Moussa Diaby di Al-Ittihad Jeddah

Hukuman berat dijatuhkan kepada pemain Prancis Moussa Diaby, sayap Al-Ittihad Jeddah, beberapa jam sebelum pertandingan melawan Neom di Liga Roshen Saudi.

Al-Ittihad akan menjamu Neom, besok Rabu, di Stadion Kota Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Youm" dari Arab Saudi melaporkan bahwa Diaby dijatuhi sanksi oleh Komite Disiplin dan Etika, yang memaksanya absen dalam dua pertandingan berikutnya, serta dikenakan denda sebesar 30 ribu riyal.

Hukuman tersebut diberikan sebagai akibat dari kartu merah langsung yang diterima pemain sayap asal Prancis itu, karena melakukan pelanggaran terhadap lawan, saat menang atas Al-Hazm dengan skor 1-0, Jumat lalu, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

Dengan demikian, pemain berusia 26 tahun itu akan absen dalam dua pertandingan Al-Ittihad berikutnya di Liga Roshen, yang pertama melawan Neom besok Rabu, dan yang kedua setelah tim menyelesaikan pertandingan-pertandingannya di Liga Champions Asia Elite.

Ini bukanlah kali pertama Diaby menerima hukuman tersebut selama musim Liga Roshen saat ini, karena ia juga mengalami hal yang sama pada paruh pertama musim, ketika ia diusir saat melawan Al-Riyadh pada putaran kesembilan.

Akibat kartu merah langsung tersebut, winger asal Prancis ini absen dalam dua pertandingan melawan Al-Shabab, yang pertama di perempat final Piala Khalifah, dan yang kedua pada pekan ke-11 Liga Roshen.

Secara keseluruhan, Moussa Diaby telah menerima 3 kartu merah sepanjang karier sepak bolanya, semuanya bersama klub Al-Ittihad dalam waktu kurang dari dua musim, akibat melakukan pelanggaran terhadap pemain tim lawan saat tidak menguasai bola.