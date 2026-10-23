Gerard Martin menuliskan babak baru dari kematangannya bersama Barcelona, setelah menempatkan diri sebagai pemain inti dalam ujian Eropa tersulit musim ini menghadapi Paris Saint-Germain di Parc des Princes, kendati ia belum fit 100%.

Kisah penampilan gemilang ini bermula di Stadion La Cartuja, ketika bek muda tersebut terpaksa meninggalkan lapangan. Meski pemeriksaan medis tidak menunjukkan adanya cedera otot, tekanan dua pertandingan dalam sepekan memunculkan rasa cemas dan kehati-hatian di dalam tim kepelatihan.

Hansi Flick dan tim medisnya terus mengkaji keputusan untuk memainkannya hingga detik terakhir sebelum laga melawan Paris, sampai akhirnya tekad dan komitmen sang pemain menentukan keputusan tersebut dan memberinya tempat di susunan inti.

Epik di Parc des Princes

Meski kebugarannya belum pulih sepenuhnya dan masih merasakan sejumlah rasa sakit, Gerard menolak untuk melewatkan pertandingan melawan dua kali juara Eropa itu, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo".

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Barcelona tampil kuat meski akhirnya kalah, tetapi titik terang dari laga itu adalah penampilan beknya yang bersinar di salah satu pertandingan paling kompetitif di benua ini, membuktikan bahwa dalam dua setengah musim saja ia telah meraih pengalaman bermain di panggung sepak bola dunia yang paling berat.

Secara statistik, Gerard menjadi tembok yang tak tertembus: ia mengakhiri pertandingan dengan 14 kali merebut bola di hadapan salah satu lini serang terkuat di dunia, hanya kehilangan bola satu kali saja, memenangkan 4 bola rebound, dan melakukan dua pelanggaran.

Yang lebih penting dari itu, menurut surat kabar tersebut, ia memenangkan seluruh duel darat dan udaranya, serta menyelesaikan 58 umpan dengan tingkat keberhasilan mencapai 92%, dalam penampilan yang lengkap baik dalam bertahan maupun menyerang.

Ujian Keenam Menghadapi Real Madrid

Dan kini, Barcelona memasuki jam-jam terakhir sebelum El Clasico pertama musim ini, dan kecuali ada kejutan yang tak terduga, Gerard Martin akan kembali menjadi pemain inti pada hari Minggu.

Ini akan menjadi kali keenam sang bek menghadapi rival beratnya, Real Madrid, hanya dalam tiga musim, sebuah angka yang merangkum sebesar apa kepercayaan para pelatih kepadanya.

Pertemuan terakhirnya terjadi pada pertandingan yang praktis memastikan gelar musim lalu, ketika ia tampil selama 10 menit yang menentukan. Adapun penampilannya yang tak terlupakan adalah di final Copa del Rey melawan Real Madrid, saat ia berhasil meredam sepenuhnya ancaman pemain Brasil, Rodrygo.

Perpanjangan yang Layak: Ganjaran atas Ketekunan

Perkembangan menakjubkan ini tidak berlalu begitu saja di kantor manajemen olahraga. Setelah melewati batas 100 pertandingan bersama tim utama hanya dalam dua tahun, Gerard Martin menjadi salah satu pilar proyek Flick.

Menurut sumber-sumber klub, direktur olahraga Deco bekerja di balik layar untuk menawarkan kontrak baru kepada sang pemain, sebagai ganjaran atas kemajuan dan komitmennya yang menonjol. Kontrak terakhir yang ditandatangani sang bek adalah pada Januari 2025 dan berlaku hingga tahun 2028, tetapi manajemen menilai bahwa apa yang ia tunjukkan saat ini layak mendapatkan kontrak baru yang mencerminkan kedudukannya sebagai salah satu tiang masa depan pertahanan Barcelona.



