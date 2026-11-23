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Tekanan terhadap Paris Saint-Germain terus meningkat menjelang bursa transfer musim dingin setelah tim kembali mendapat pukulan di lini serang, sementara klub terus memantau sejumlah pemain sayap ternama di Eropa.

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Pelatih Luis Enrique mendapat pukulan telak akibat cedera yang dialami Desire Doue. Pemain tersebut mengalami robekan ligamen krusiat anterior di lutut kanan pada Sabtu dan akan menjalani operasi sebelum akhir bulan ini, sehingga absen hingga sisa musim. Sebelumnya, tim telah kehilangan pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, karena cedera yang sama pada 21 Oktober lalu. Artinya, dua pemain sayap andalan tim harus menepi hingga akhir musim.

Dua cedera tersebut membuat manajemen PSG dihadapkan pada beberapa pilihan untuk menambal kekurangan, baik dengan memanfaatkan apa yang disebut "kartu joker", yang memungkinkan klub merekrut pemain yang saat ini bermain di divisi pertama atau kedua Prancis, maupun menunggu dibukanya bursa transfer musim dingin pada Januari mendatang, yang akan memperluas pilihan solusi bagi klub.

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Luis Enrique berbicara tentang cedera Doue: "Ini situasi yang sulit, tetapi beginilah kehidupan pemain profesional. Kami masih memiliki pilihan di bursa transfer, tetapi saya tidak suka melihat pemain saya cedera. Jika saya memikirkan mentalitas Desire Doue, saya tahu dia akan kembali dua kali lebih kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Saya tidak khawatir, karena ini adalah hal yang harus dilalui setiap pemain sepak bola."

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Pelatih asal Spanyol itu saat ini hanya memiliki pilihan terbatas di sektor sayap hingga bursa transfer musim dingin dibuka, yakni Mika Godts, Quentin Ndjantou, dan Maghnes Akliouche. Selain itu, ada kemungkinan mengembalikan Ferran Torres dan Ousmane Dembele ke posisi asli mereka, setelah keduanya dimainkan sebagai penyerang tengah karena tidak adanya penyerang murni dengan karakter tradisional.

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Abde Ezzalzouli menjadi salah satu nama yang telah lama dipantau Paris Saint-Germain, meski penampilannya dalam derbi Andalusia terakhir melawan Sevilla berada di bawah performa biasanya, kecuali kontribusinya dalam menciptakan gol Antony yang membawa Real Betis unggul 2-0. Namun, pemain sayap asal Maroko itu mengawali musim dengan baik, dengan mencetak 4 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan.

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Catatan tersebut melanjutkan performanya pada musim lalu, ketika Ezzalzouli mencetak 15 gol dan 13 assist dalam 43 pertandingan, serta 9 gol dan 5 assist dalam 49 pertandingan pada musim 2024-2025. Klausul pelepasan dalam kontraknya bernilai 60 juta euro, dengan 84% di antaranya menjadi milik Real Betis, sedangkan 16% sisanya, atau setara 9,6 juta euro, menjadi hak Barcelona.

Meski PSG memantau sang pemain, mantan agennya, Real Betis, dan penasihat barunya dalam pernyataan sebelumnya telah membantah adanya kontak maupun keinginan Ezzalzouli untuk meninggalkan klub Spanyol tersebut. Namun, situasi baru yang dihadapi tim asal Prancis itu bisa kembali menggerakkan negosiasi, bersamaan dengan perkembangan lain terkait sang pemain. Menurut harian "Marca", Pengadilan Arbitrase Olahraga mewajibkan Ezzalzouli membayar lebih dari 230.000 euro kepada mantan perwakilannya karena memutus kontrak dengan mereka tanpa alasan yang sah.

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Opsi lain: bagaimana jika Betis menolak melepas Ezzalzouli ke PSG?

Harian Prancis "L'Equipe" menjelaskan bahwa opsi lain yang lebih cepat dan mungkin masuk dalam pertimbangan PSG adalah kartu joker yang diatur dalam regulasi Liga Prancis. Aturan ini memberi klub kesempatan untuk merekrut satu pemain di luar dua periode transfer reguler, dengan syarat pemain tersebut memiliki lisensi bermain di salah satu klub Prancis, baik di divisi pertama maupun kedua. Hal ini memungkinkan Paris Saint-Germain mencari pengganti dari dalam negeri tanpa harus menunggu Januari. Selain itu, ada pula kemungkinan merekrut pemain melalui "joker medis" dalam kasus luar biasa tertentu, terutama kematian atau cedera serius yang dialami penjaga gawang atau penggantinya, serta cedera yang dialami pemain saat membela timnas Prancis dengan syarat medis dan administratif tertentu. Dengan demikian, cedera Doue tidak memberi PSG hak untuk mendatangkan pemain asing seperti Ezzalzouli melalui mekanisme ini, sehingga perekrutannya tetap bergantung pada dibukanya bursa transfer musim dingin.

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