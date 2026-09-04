Baru dua tahun berlalu sejak Robert Andrich mencuri perhatian seluruh penggemar sepakbola di Jerman: pada Euro yang digelar di kandang, ia secara cukup mengejutkan selalu masuk starting XI dalam setiap pertandingan tim asuhan pelatih saat itu, Julian Nagelsmann, dan menonjol secara visual lewat rambut merah mudanya serta secara permainan lewat kekuatan duel tanpa kompromi. Ia membebaskan para seniman dan distributor bola Toni Kroos dan Ilkay Gündogan dari beban bertahan, tetapi bersama tim DFB tersingkir secara dramatis di perempat final oleh Spanyol, yang kemudian menjadi juara Eropa.

Kini, Andrich tak lagi dibutuhkan di tim nasional, untuk Piala Dunia musim panas ini ia tidak dinominasikan oleh Nagelsmann. Dan di level klub pun prospeknya makin suram: Carles Martinez datang sebagai pelatih baru setelah musim sebelumnya yang mengecewakan, ketika Bayer gagal lolos ke Liga Champions usai finis di posisi keenam, dan mengambil alih kendali di Rhein. Sang pelatih asal Spanyol itu pun dengan cepat menegaskan bahwa ia tidak mengandalkan Andrich.

Pada pertengahan Agustus, ia mencopot ban kapten dari lengannya dan memberikannya kepada Edmond Tapsoba. "Saat ini, di posisi itu di lini tengah dia untuk sementara lebih berperan sebagai pelapis," kata Martinez, lalu menambahkan: "Setidaknya sekarang dia tahu posisinya seperti apa. Dengan begitu dia bisa bersiap menghadapi apa yang mungkin terbaik untuk dirinya dan terbaik untuk kami." Apa yang terbaik bagi semua pihak dari sudut pandang pelatih, tampaknya sudah jelas bagi semua orang: perpisahan.

Situasi Andrich mengingatkan pada yang pernah dialami Leon Goretzka di Bayern Munchen, yang pada musim panas 2024 oleh pelatih Vincent Kompany dan para petinggi FCB lainnya juga hanya diperlihatkan prospek bangku cadangan untuk mendorongnya pergi.

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Setelah Andrich dicopot sebagai kapten, muncul aksi pertama dari istrinya, Alicia, yang tentu mengetahui kabar penurunan status suaminya dan hanya memposting satu kalimat - tepatnya dalam bahasa Spanyol, agar pelatih seperti Carles Martinez juga bisa memahaminya tanpa masalah: "Karma yang akan mengurusnya." Setelah itu, ia membantah di media sosial bahwa yang dimaksud adalah isu tersebut, tetapi justru hal itu membuat topik ini semakin besar.

Isu Andrich belum bergerak lebih konkret di Frankfurt dan Leipzig

Robert Andrich tampaknya sama sekali tidak mau menerima peran barunya sebagai pelapis, begitu pula istrinya, sehingga kabarnya klub-klub Bundesliga seperti Eintracht Frankfurt dan RB Leipzig mencium peluang dan mulai menanyakan situasi gelandang 31 tahun itu. Namun, sebelum akhir pekan lalu, isu tersebut belum benar-benar mengerucut, sehingga konferensi pers Carles Martinez jelang pembukaan Bundesliga di Elversberg pun memberi bahan pembicaraan tambahan.

Saat ditanya apakah sang pelatih sudah berbicara dengan Andrich soal perannya untuk musim ini, ia menjawab dalam bahasa Inggris yang terbata-bata: "Sejujurnya saya tidak berbicara dengannya." Prospek hanya menjadi pelapis dan tak punya komunikasi langsung dengan pelatih - semuanya pada Jumat lalu masih mengarah pada kepergian cepat Andrich.

Namun kemudian datang laga pembuka Bundesliga Bayer di Elversberg, ketika tim tamu sudah tertinggal 0-2 bahkan belum sampai 10 menit dalam perjalanan menuju kekalahan 2-3. Lalu muncul aksi kedua dari Alicia Andrich: ia memberi like pada unggahan kicker bertuliskan "Petkov menulis sejarah: Gol BL pertama untuk Elversberg", yang beberapa jam kemudian kembali ia tarik. Tanpa Andrich, yang duduk di bangku cadangan selama 90 menit, permainan Leverkusen saat menghadapi tim promosi itu berjalan seburuk mungkin - dan istrinya tampaknya setidaknya sempat menyukai hal tersebut.

Apakah Robert Andrich kembali dibutuhkan di Bayer?

Pertanyaan apakah kekalahan mengecewakan itu menjadi alasan di balik perubahan haluan yang segera dilakukan para petinggi Leverkusen terkait Andrich kemungkinan tak akan terjawab, tetapi itulah yang bisa diasumsikan. Selain itu, Exequiel Palacios, salah satu pemain di lini tengah defensif Bayer, telah hengkang ke tim promosi Premier League Ipswich. Karena Kennet Eichhorn, kandidat lain untuk area sentral, harus menepi lebih lama dan Equi Fernandez di Elversberg tidak mampu melanjutkan performa kuatnya pada pramusim, Robert Andrich tiba-tiba kembali dibutuhkan. "Dia ada di sini. Dia adalah pemain pemimpin tim kami," kata Carles Martinez setelah kekalahan tersebut. Dan "pemain pemimpin" tiba-tiba terdengar sangat berbeda dibanding "pelapis".

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Namun, sang pelatih juga menegaskan bahwa komentarnya yang menyebut ia tidak berbicara dengan Andrich telah ia sampaikan secara keliru: "Ya, saya mengatakan bahwa saya tidak berbicara dengan Robert. Kalimat yang benar seharusnya adalah: Saya belum berbicara lagi dengannya setelah Exequiel Palacios pergi," jelasnya pada Sabtu. Setelah menarik kembali ucapannya secara verbal, pada Senin kemudian muncul kabar dari kicker bahwa Robert Andrich, setelah sebuah putar balik yang spektakuler, ternyata tidak meninggalkan klub dan akan tetap bertahan di Bayer.

Apakah seperti yang diumumkan Alicia Andrich, karma yang kerap disebut-sebut itu memicu perubahan cara pandang tersebut, masih diragukan. Dalam sepakbola, banyak hal bisa berubah sangat cepat - dan Robert Andrich bisa menjadi bukti berikutnya. Leon Goretzka, omong-omong, setelah beberapa bulan berada di bangku cadangan Bayern Munchen, kembali menjadi sorotan pada akhir musim gugur 2024. Pada musim lalu ia kemudian tiba-tiba kembali menjadi pemain inti FCB, sebelum kini pindah ke Aston Villa - dua tahun setelah ia, seperti Robert Andrich sekarang, secara verbal sudah diarahkan ke pintu keluar.