Karier Neymar adalah tragedi terbesar dalam sepak bola – Inilah Alasannya

Warisan Neymar tetap menjadi salah satu topik paling kontroversial dalam sepak bola modern, memicu perdebatan sengit tentang apakah penyerang Brasil ini benar-benar memaksimalkan bakat generasinya. Dikenal karena gaya bermainnya yang flamboyan, keahlian teknis yang brilian, dan kemunculannya sebagai bintang di Barcelona, transfernya yang memecahkan rekor ke Paris Saint-Germain dimaksudkan sebagai pernyataan puncak kehebatan individu. Namun, seiring kariernya memasuki tahap akhir, baik kritikus maupun penggemar mulai mempertanyakan apakah trofi dan statistik yang diraihnya mencerminkan puncak kejayaan yang banyak orang harapkan darinya.

“Neymar adalah pemborosan potensi terbesar dalam sejarah sepak bola modern,” Charlie langsung menyatakan. “Sekarang biarkan saya menjelaskan. Ini bukan berarti saya mengatakan dia pemain buruk atau tidak memiliki karier yang baik, karena dia memang memiliki. Tapi kemampuan yang dimilikinya, dia tidak pernah mencapai ketinggian yang seharusnya dia capai.

“Alasan utama dia pindah dari Barcelona ke PSG pada usia 25 adalah untuk mendapatkan Ballon d’Or dan keluar dari bayang-bayang Messi. Namun, setelah pindah ke PSG, dia bermain cukup baik, tapi tidak mencapai tujuan yang dia inginkan. Dia tidak memenangkan Ballon d’Or di PSG, tidak juga Liga Champions di PSG.

“Orang-orang membicarakan tentang memenangkan Ballon d’Or. Dia masuk tiga besar dua kali dan sekarang dia kembali ke Santos melakukan halnya. Ya, dia mungkin menyelamatkan klub masa kecilnya dari degradasi, tapi dia bahkan tidak bisa masuk ke skuad Brasil yang mungkin terburuk dalam waktu yang sangat lama.

“Dan ya, dia telah mencapai banyak hal, tapi dalam hal potensi yang dimilikinya, orang-orang membicarakan dia sebagai salah satu pemain terbaik generasinya, ketiga terbaik di belakang mungkin Messi dan Cristiano. Kariernya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia capai.”

Neymar telah mencapai lebih dari yang pernah dicapai kebanyakan pemain, namun jauh dari takdir yang diprediksi oleh semua orang. Itulah kenyataan yang kejam. Sekarang giliranmu: apakah dia merupakan pemborosan potensi terbesar dalam sejarah sepak bola… atau hanya dinilai secara tidak adil? Bagikan pendapatmu di bawah ini dan mari kita selesaikan ini sekali dan untuk selamanya!