Mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel, mengejek para pendukung Arsenal karena menganggap Vinicius Junior akan meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Arsenal dalam sebuah transfer besar.

Dalam perbincangannya di podcast The ObiOne, Mikel berpendapat bahwa Vinicius memanfaatkan ketertarikan Arsenal untuk mendapatkan kontrak baru yang lebih menguntungkan di Real Madrid.

Mikel berkata: "Saya tahu apa yang diharapkan para penggemar Arsenal. Seperti yang kalian tahu, kalian memenangkan liga setelah 22 atau 23 tahun, lalu tiba-tiba kalian mengira sudah sampai. Tidak, kalian belum."

Ia melanjutkan: "Mereka menerima pukulan telak (dari Vini). Mustahil bagi Vinicius Junior meninggalkan Real Madrid untuk bergabung dengan Arsenal, klub yang hanya memenangkan satu gelar (liga) selama 22 atau 23 tahun. Pemain ini memenangkan gelar musim demi musim. Ia telah merasakan manisnya memenangkan Liga Champions Eropa yang tidak pernah dimenangkan Arsenal."

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Ia menambahkan: "Apakah kalian mengharapkan seorang pemain yang telah memenangkan Liga Champions Eropa bersama Real Madrid meninggalkan semua itu, semua yang telah ia bangun, dan tim yang akan dipimpin Jose Mourinho, untuk bergabung dengan tim yang hanya memenangkan satu gelar liga dalam 20 tahun? Astaga!"

Ia menambahkan lagi: "Ketika saya mengatakan itu, semua penggemar Arsenal menyerang saya, mengatakan bahwa mereka akan membuktikannya kepada saya ketika Vinicius bergabung dengan mereka. Tapi itu adalah pendapat saya, saya tidak pernah berpikir ia akan meninggalkan Madrid. Saya rasa ia hanya menggunakan kalian untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di Madrid. Ia hanya memanfaatkan mereka. Saya sama sekali tidak tahu mengapa para penggemar Arsenal benar-benar percaya bahwa Vinicius Junior akan meninggalkan Real Madrid dan pergi ke Arsenal."

Mikel menambahkan dengan nada mengejek: "Saya tidak tahu apa yang sedang mereka hisap."

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Sejak saat itu, Vinicius menandatangani kontrak baru selama enam tahun dengan Real Madrid dengan gaji yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Real Madrid berharap Vinicius menampilkan versi terbaiknya di bawah kepemimpinan Jose Mourinho pada musim ini.

Adapun bagi Arsenal, mereka harus mencari target lain, di mana berbagai laporan menyebutkan keterkaitan mereka dengan pemain Chelsea, Pedro Neto, dan sejumlah pemain lain di posisi sayap.

Mantan bintang Nigeria, Obi Mikel, bermain selama 11 tahun bersama Chelsea, dan kerap mengkritik Arsenal serta cara bermain mereka di tengah persaingan sengit antara kedua tim London tersebut.

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