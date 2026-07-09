Karena Trump... Pengaduan mengancam Infantino dengan penyelidikan dan penangguhan

Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, berpotensi menghadapi penyelidikan oleh Komite Olimpiade Internasional, setelah organisasi hak asasi manusia “Fair Square” mengumumkan niatnya untuk mengajukan pengaduan yang menuduhnya melanggar aturan netralitas politik, melalui dukungannya terhadap Presiden AS Donald Trump.

Organisasi tersebut sebelumnya telah mengajukan pengaduan pada Desember 2025 kepada Komite Etika FIFA, yang didasarkan pada beberapa pernyataan yang pernah disampaikan Infantino—yang menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional sejak tahun 2020—yang menunjukkan “dukungan terbuka terhadap tindakan dan kebijakan” Trump.

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Keluhan tersebut juga menuntut penyelidikan terhadap keputusan untuk meluncurkan Penghargaan Perdamaian FIFA dan memberikannya kepada Trump, serta apakah keputusan tersebut diambil oleh Dewan FIFA atau oleh Infantino secara individu, dengan pertimbangan bahwa jika ia bertindak tanpa wewenang hukum, hal itu akan dianggap sebagai “penyalahgunaan wewenang yang mencolok”.

Menurut kantor berita “Reuters”, pengaduan tersebut didasarkan pada Pasal 15 Kode Etik FIFA mengenai kewajiban netralitas politik, yang mewajibkan para pejabat untuk bersikap netral dalam urusan resmi mereka, dan sanksinya berupa denda minimal 10 ribu franc Swiss, serta skorsing hingga dua tahun dari segala aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola.

Ketua Komite Olimpiade Internasional, Christy Coventry, mengatakan bahwa komite tersebut belum menerima pengaduan apa pun hingga saat ini, namun ia menegaskan bahwa komite “akan meninjaunya” jika pengaduan tersebut diajukan secara resmi.

“Fair Square” menjelaskan bahwa FIFA telah mengakui telah menerima pengaduannya pada bulan Desember, namun tidak memberikan indikasi apa pun mengenai dimulainya penyelidikan, meskipun dalam surat tersebut disebutkan bahwa Sekretariat Jenderal mungkin akan memulai penyelidikan awal, atas arahan Ketua Kamar Penyelidikan.

Organisasi tersebut juga menyoroti bahwa pengajuan pengaduan tidak selalu berarti dimulainya proses etika, dan bahwa para pengadu tidak dianggap sebagai pihak dalam kasus tersebut, serta tidak menerima pembaruan apa pun karena alasan kerahasiaan.

Organisasi tersebut telah meluncurkan, seminggu sebelum dimulainya Piala Dunia, kampanye yang menuntut reformasi mendasar di FIFA. Selain itu, organisasi tersebut mengumumkan pekan lalu bahwa 50 anggota Parlemen Eropa mendukung pengaduannya, dan bergabung dengan mereka adalah Federasi Sepak Bola Norwegia, yang juga menuntut penyelidikan mengenai sejauh mana komitmen Infantino terhadap prinsip netralitas politik, terutama terkait pemberian Penghargaan Perdamaian kepada Trump.

Organisasi tersebut juga menyoroti insiden penangguhan hukuman skorsing oleh FIFA akibat kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat, Fularin Balogun, serta izin yang diberikan kepadanya untuk bermain melawan Belgia di babak 16 besar, setelah Trump secara pribadi meminta Infantino untuk meninjau kembali kasus tersebut. Namun, Presiden FIFA membantah telah campur tangan dalam keputusan akhir tersebut.