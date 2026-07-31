Seperti dilaporkan ESPN, pemain Portugal itu termasuk dalam lingkaran kandidat terdekat untuk menggantikan Bruno Guimaraes di Newcastle United. Gelandang berusia 28 tahun itu, menurut laporan sejumlah media, berada di ambang kepindahan ke Arsenal.

Biaya transfernya disebut mencapai 93 juta euro yang akan mengalir dari London ke Newcastle, setelah The Gunners sebelumnya gagal dengan beberapa tawaran untuk Guimaraes. Selain pemain timnas Brasil di Piala Dunia itu, The Magpies beberapa pekan lalu juga telah menjual satu gelandang tengah lainnya dengan nilai besar, yakni Sandro Tonali (117 juta euro ke Tottenham Hotspur).

Karena kepergian Guimaraes yang kian dekat, Newcastle kini tampaknya kembali membutuhkan tambahan pemain. Memang, dua pemain untuk sektor tengah sudah didatangkan, yakni Aladji Bamba (35 juta euro, AS Monaco) dan Sean Steur (23 juta euro, Ajax Amsterdam), tetapi keduanya, karena usia mereka yang masih muda - masing-masing 18 dan 20 tahun - masih minim pengalaman di level elite sepakbola Eropa.

Joao Palhinha menikmati reputasi yang sangat baik di Premier League

Palhinha jelas memiliki hal itu, dan selain itu juga mempunyai reputasi yang sangat baik di Premier League. Pemain berusia 31 tahun itu, sebelum pindah ke Munchen dengan nilai 51 juta euro atas permintaan mantan pelatih Thomas Tuchel, merupakan salah satu pilar utama Fulham. Musim lalu, ia justru menghabiskan waktunya di Tottenham Hotspur sebagai pemain pinjaman dan tetap mampu tampil meyakinkan meski musim Spurs berjalan lebih dari sekadar naik turun (45 pertandingan kompetitif, tujuh gol, tiga assist).

Meski demikian, klub London utara itu pada akhirnya tidak mengaktifkan opsi pembelian yang sebelumnya telah disepakati senilai 30 juta euro, sehingga Palhinha kini telah kembali ke juara rekor Jerman itu dan bahkan tampil dalam dua laga uji coba pertama. Walaupun Palhinha disebut-sebut sebagai kandidat penjualan nomor satu, pihak Munchen kabarnya tetap bersikeras meminta biaya transfer setidaknya 20 juta euro untuk jasanya.

Belum lama ini, direktur olahraga Max Eberl dengan tegas menyatakan soal itu: "Kami punya tiga pemain yang terbuka untuk kami lepas. Mereka tidak punya masa depan di Bayern." Yang ia maksud adalah Palhinha serta dua pemain yang kembali dari masa peminjaman, Bryan Zaragoza dan Sascha Boey, yang juga disebut tak lagi memiliki masa depan di klub.

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Pernyataan mengejutkan: Palhinha ingin bertahan di Bayern Munchen

Palhinha sendiri, yang kontraknya di FCB masih berlaku hingga 2028, justru tidak memikirkan kepergian dan mengejutkan di sela laga uji coba pembuka melawan SV Wehen Wiesbaden dengan sebuah pernyataan penuh tekad: "Saya ingin mempertahankan posisi saya di sini." Namun, peluang untuk itu sangat kecil. Bahkan pada tahun pertamanya setelah menjabat, Vincent Kompany seiring berjalannya musim nyaris tak lagi memanfaatkannya, sehingga ia sudah cukup lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual.

Selain Newcastle, Aston Villa dan Benfica Lisbon belakangan juga disebut tertarik merekrut Palhinha. Namun, sejauh ini belum ada perkembangan konkret. Sementara itu, ia disebut telah menolak tawaran menggiurkan dari Arab Saudi.

Di Newcastle, Palhinha nantinya bukan hanya akan bertemu pemain timnas Jerman Nick Woltemade dan Malick Thiaw, tetapi mungkin juga dengan seorang pelatih asal Jerman. Karena pelatih saat ini Eddie Howe ingin mengambil jeda, menurut laporan sejumlah media, Matthias Jaissle dikabarkan tinggal selangkah lagi menangani tim tersebut.



