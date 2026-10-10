Bintang turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" terancam absen dari laga Al-Ittihad di Liga Roshn, akibat timnas Arab Saudi.

Klub Al-Shabab, melalui akun resminya di situs "X", merilis pernyataan yang mengumumkan bahwa pemainnya, Humam Al-Hammami, mengalami cedera robek otot derajat kedua, dan membutuhkan program pengobatan serta rehabilitasi di bawah pengawasan tim medis klub.

"Al-Liyouth" menjelaskan bahwa cedera Al-Hammami terjadi akibat keikutsertaannya bersama timnas Arab Saudi dalam turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" selama periode yang lalu.

Dengan demikian, winger muda asal Arab Saudi itu akan absen dari laga bersama Al-Shabab melawan Al-Taawoun, besok Minggu, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Pertandingan berikutnya ITT Saudi Pro League 14.00 ALS

Namun, absennya yang paling mencolok mungkin terjadi pada Jumat mendatang, saat tim ibu kota itu bertandang ke markas Al-Ittihad, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan kesembilan Liga Roshn.

Perlu diingat bahwa Al-Hammami memainkan peran kunci dalam keberhasilan timnas Arab Saudi meraih gelar Teluk setelah penantian 23 tahun, bahkan ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik di turnamen tersebut.