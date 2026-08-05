Barcelona tidak berniat untuk terlibat dalam perburuan mendatangkan gelandang baru selama periode transfer musim panas ini, mengingat keyakinan tim pelatih dan manajemen olahraga bahwa opsi tim di lini ini sudah lengkap.

Menurut surat kabar "Marca" asal Spanyol, pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco tidak melihat adanya kebutuhan untuk merampungkan transaksi baru di lini tengah, karena mereka meyakini bahwa tim memiliki lebih dari jumlah yang cukup untuk menutupi ketiga posisi di lini ini.

Hal inilah yang mendorong keduanya untuk menyarankan Marc Casado mencari klub baru selama musim panas, dengan kemungkinan besar ia akan hengkang sebelum musim baru dimulai.

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Meskipun cedera Frenkie de Jong memicu beberapa pertanyaan mengenai kemungkinan memperkuat lini tengah, keraguan ini lebih terpusat di kalangan media dan suporter, bukan di dalam manajemen olahraga klub.

Seiring meningkatnya pembicaraan tentang kemungkinan Barcelona masuk ke bursa transfer untuk mencari seorang gelandang, muncul nama Rodri, kapten timnas Spanyol, yang tampil dengan level istimewa di Piala Dunia terakhir.

Namun, selain kepuasan Barca terhadap para pemain lini tengahnya, nilai finansial transaksi yang bisa mencapai sekitar 70 juta euro membuat klub Katalan itu menjauh dari perburuan, ditambah keyakinan para pejabat Barcelona bahwa tujuan terdekat bagi sang pemain adalah Real Madrid.

Manajemen Barcelona menilai bahwa mendatangkan seorang pemain dengan nilai mendekati 70 juta euro, hanya untuk menutupi absennya de Jong selama masa cederanya, bukanlah opsi yang logis, terutama di tengah adanya prioritas lain di bursa transfer, yang utama memperkuat lini serang, kemudian lini pertahanan dengan tingkat yang lebih rendah, menurut "Marca".