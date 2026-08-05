Barcelona tidak berniat masuk ke dalam perburuan untuk mendatangkan gelandang baru selama periode transfer musim panas ini, mengingat keyakinan tim kepelatihan dan manajemen olahraga bahwa opsi tim di lini ini sudah lengkap.

Menurut surat kabar "Marca" Spanyol, pelatih Hansi Flick dan direktur olahraga Deco tidak melihat adanya kebutuhan untuk menyelesaikan transfer baru di lini tengah, karena mereka meyakini tim memiliki jumlah pemain yang lebih dari cukup untuk mengisi tiga posisi di lini ini.

Hal inilah yang mendorong keduanya untuk menyarankan Marc Casadó agar mencari klub baru selama musim panas, dengan kemungkinan besar ia akan pergi sebelum musim baru dimulai.

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Meski cedera Frenkie de Jong menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai kemungkinan memperkuat lini tengah, keraguan ini lebih terpusat di kalangan media dan suporter, bukan di dalam manajemen olahraga klub.

Dengan meningkatnya pembicaraan tentang kemungkinan Barcelona masuk ke bursa transfer untuk mencari seorang gelandang, muncul nama Rodri, kapten timnas Spanyol, yang tampil dengan performa mengesankan di Piala Dunia terakhir.

Namun, selain kecukupan Barcelona akan gelandang, nilai finansial transfer yang bisa mencapai sekitar 70 juta euro membuat klub Katalan itu menjauh dari perburuan, ditambah keyakinan para petinggi Barcelona bahwa destinasi terdekat bagi pemain tersebut adalah Real Madrid.

Manajemen Barcelona menilai bahwa mendatangkan seorang pemain senilai hampir 70 juta euro, hanya untuk menggantikan absennya de Jong selama masa cederanya, bukanlah pilihan yang masuk akal, terutama mengingat adanya prioritas lain di bursa transfer, yang terutama adalah memperkuat lini serang, kemudian lini pertahanan pada tingkat yang lebih rendah, menurut "Marca".