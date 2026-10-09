Pelatih Barcelona, Hansi Flick, memastikan absennya pemain asal Brasil, Raphinha, pada pertandingan melawan Getafe di LaLiga besok, serta pada laga menghadapi Galatasaray di Liga Champions, akibat rasa sakit yang dideritanya pada kaki kanannya.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Flick dalam konferensi pers, di mana ia menegaskan akan menangani Raphinha secara hati-hati guna menghindari pemain tersebut mengalami kekambuhan baru.

Flick berkata, "Cedera Raphinha tidak serius, namun tetap harus diperhitungkan, karena ia telah mengalami banyak cedera, dan kami harus menjaganya. Ia tidak akan tersedia besok maupun saat melawan Galatasaray."

Pemain asal Brasil itu tidak berlatih bersama tim pada sesi latihan terakhir sebelum pertandingan melawan Getafe. Raphinha turun ke lapangan sebelum rekan-rekannya dan menjalani latihan individu tanpa bergabung dalam latihan kelompok.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 12.30 GET

Ia menyoroti, "Pentingnya Raphinha dalam pressing; apakah absennya bisa berdampak? Hari ini dalam latihan saya melihat beberapa hal yang bagus terkait pressing. Mereka melakukan pressing dengan baik ketika kehilangan bola, dan itu adalah bagian dari mentalitas kami."

Ia menegaskan, "Raphinha dan penerapan pendekatan berbeda dalam perjalanannya bersama Brasil? Semua orang ingin bermain untuk tim nasional negaranya. Itulah mentalitas Raphinha. Ia selalu memberikan yang terbaik."

Dalam pesan tidak langsung untuk mempermalukan Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, Flick menjelaskan, "Kita harus memikirkan matang-matang apakah ia perlu bermain di Australia, dan menempuh perjalanan ribuan kilometer. Ini sungguh tak masuk akal. Mereka harus memilih pertandingan persahabatan, dan hal itu tidak mungkin dilakukan di Eropa karena adanya UEFA Nations League."

Ia melanjutkan, "Ketika saya bersama timnas Jerman, kami punya pilihan untuk pergi ke Argentina, Brasil, dan Paraguay, tetapi itu karena ada dua atau tiga pertandingan persahabatan. Kini hal itu menjadi mustahil. Ini wajar."

Ia menambahkan, "Ada tekanan besar terhadap para pemain. Mereka tidak punya pertandingan untuk melihat pemain lain dan memberi istirahat kepada mereka yang bermain lebih banyak menit. Begitulah keadaannya, dan kami tidak bisa mengubah jadwal."

Ia menambahkan, "Saya menyukai apa yang saya lihat ketika mengikuti timnas Spanyol, baik dari segi penampilan maupun cara pembagian menit bermain, hubungan di antara kami sangat baik. Spanyol adalah timnas terbaik di dunia, dan saya suka menyaksikannya bermain."

Terkait pilihan yang tersedia untuk menggantikan Raphinha, Flick merujuk pada Gabriel Jesus sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan bintang samba itu dalam susunan pemain utama melawan Getafe.

Flick mengungkap kecenderungannya dengan berkata, "Apakah Jesus akan tampil sebagai pemain utama? Itulah idenya, ia telah berkembang pesat, dan ia cocok dengan gaya kami. Ia tampil sangat baik, saya menyukainya, dan ia siap."