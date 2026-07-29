José Mourinho, pelatih Real Madrid, menerima kabar gembira dengan kembalinya dua pemain Piala Dunia, Endrick dan Antonio Rudiger, ke latihan Los Blancos.

Pemain asal Brasil dan Jerman itu bergabung dengan para pemain yang telah lebih dulu kembali, yakni Arda Guler, Fede Valverde, dan Denzel Dumfries, menurut surat kabar Spanyol "AS"

Ini berarti jumlah pemain yang tersisa untuk kembali ke latihan Los Merengues akan berkurang, di mana kelompok berikutnya akan terdiri dari Vinicius Junior, Brahim Diaz, Thibaut Courtois, dan Bernardo Silva, sementara para pemain yang tampil di final Piala Dunia: Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni, Kylian Mbappe, Ibrahima Konate, dan Marc Cucurella akan bergabung pada pekan kedua Agustus.

Endrick dan Rudiger sama-sama telah melewati pemeriksaan medis sebelum bergabung dengan skuad Mourinho guna bersiap menjalani laga-laga persahabatan mendatang sebelum musim baru dimulai.

Dalam konteks yang sama, tampaknya masa depan Endrick membaik setelah kepindahannya dengan status pinjaman ke Olympique Lyon pada periode transfer musim dingin musim lalu.

Mantan pelatih Los Merengues, Xabi Alonso, lebih memilih Gonzalo Garcia ketimbang Endrick, sehingga mendorongnya untuk mengambil keputusan pinjaman, yang kemudian menjadikannya salah satu bintang Liga Prancis.

Ide Mourinho adalah agar kedua pemain memulai dengan memulihkan kebugaran fisik mereka untuk pertandingan, tetapi tampaknya masih terlalu dini bagi mereka untuk tampil dalam laga persahabatan Real Madrid melawan Fiorentina.

Meski demikian, keduanya akan tersedia untuk dipilih pada 8 Agustus melawan Ferencvaros di Budapest.

Laga-laga persahabatan itu akan menjadi penentu, terutama bagi Endrick yang lebih memilih kembali lebih awal dari liburannya, di mana Mourinho berencana menggunakannya sebagai pengganti Mbappe di lini serang, karena ia meyakini Endrick akan lebih efektif di posisi tersebut.

Dan hingga transfer Gonzalo Garcia ke Fulham dirampungkan, bayang-bayang penyerang muda Spanyol itu akan terus menghantui Endrick dalam mendapatkan peluang bersama Real Madrid.