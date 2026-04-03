Karena seorang pemain asal Maroko, CAF menerima ancaman dari Sudan untuk membawa kasus ini ke CAS

Klub Al-Hilal Sudan, dalam pernyataan resmi pada Jumat malam ini, mengumumkan akan meningkatkan langkah-langkahnya terkait apa yang mereka sebut sebagai partisipasi ilegal pemain Hamza Al-Mousawi bersama Nahda Berkane dari Maroko di Liga Champions Afrika.

Al-Hilal mengirimkan surat bernada keras kepada Komite Disiplin CAF, sekaligus memberitahukan Asosiasi Sepak Bola Sudan mengenai perkembangan ini.

Pengacara klub Sudan tersebut, Pedro, mengatakan bahwa batas waktu yang sebelumnya diberikan (48 jam) untuk menanggapi surat-surat resmi telah berlalu tanpa ada tanggapan dari CAF, meskipun telah terjadi pertukaran surat sebanyak empat kali.

Keputusan Akhir.. Pengadilan Jerman Menyelesaikan Kasus Postingan Al-Ghazi tentang Gaza

Vinícius absen dari Real Madrid jelang laga melawan Bayern Munich.. dan Díaz menemani Mbappé

Eropa dan rasisme: Inggris unggul dalam penanggulangan.. Yamal menderita kelemahan Vinicius

Al-Hilal menuntut penerapan tindakan pencegahan segera, yang mencakup pembekuan partisipasi Nahda Berkane dalam turnamen apa pun yang diselenggarakan oleh CAF atau FIFA, hingga sengketa ini diselesaikan.

Klub Sudan yang tersingkir dari Liga Champions Afrika di babak perempat final oleh Nahda Berkane itu menambahkan, mereka memberikan kesempatan terakhir kepada Konfederasi Afrika hingga akhir hari 3 April (hari Jumat), sebelum secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Al-Hilal menyatakan bahwa pemeriksaan medis membuktikan Hamza Al-Mousawi telah mengonsumsi zat doping terlarang, dan menganggap bahwa kehadirannya dalam dua leg pertandingan di turnamen Afrika tersebut memiliki peran langsung dalam memengaruhi hasil pertandingan.

Perlu dicatat bahwa CAF saat ini menghadapi gugatan lain di CAS, yang diajukan oleh Senegal setelah gelar juara Afrika dicabut dari mereka dan diberikan kepada Maroko.