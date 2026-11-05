Untuk posisi inti di jantung pertahanan, pelatih timnas seperti yang diperkirakan memilih Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (keduanya BVB), dan Jonathan Tah (Bayern Munich). Yang tidak terlalu diperkirakan adalah pemanggilan Malick Thiaw (Newcastle United), yang dipilih mengungguli Bisseck. Pemain berusia 25 tahun itu tampil luar biasa selama berbulan-bulan, menjadi pemain inti Nerazzurri, dan baru-baru ini bahkan mencetak gol indah di Liga Champions, sementara Thiaw belakangan duduk di bangku cadangan Newcastle.

Ketika ditanya soal pilihannya di posisi bek tengah dalam wawancara sekitar setengah jam dengan DFB.TV, Klopp mula-mula memuji penampilan Anton dan Thiaw pada paruh kedua jeda internasional yang sangat panjang pada awal Oktober, melawan Serbia (2-0) dan Yunani (0-0). Keduanya masing-masing bermain penuh selama 90 menit dan, seperti ditegaskan Klopp, tampil "luar biasa bagus" saat Schlotterbeck absen setelah meninggalkan skuad karena cedera. Karena itu, bagi pelatih berusia 59 tahun tersebut, pemanggilan mereka juga merupakan keputusan yang "jelas". Padahal, Bisseck termasuk salah satu dari sedikit pemain yang tampil menonjol dalam kekalahan 0-1 dari Yunani, yang sekaligus menjadi debut kandang Klopp.

Klopp tidak mempermasalahkan fakta bahwa, berbeda dengan Bisseck, Thiaw saat ini bukan pemain inti di Magpies yang tengah mengalami krisis. "Kalau tidak salah, Malick sekarang tidak bermain dalam tiga pertandingan beruntun di klubnya," katanya, lalu menegaskan: "Bagi saya, itu tidak terlalu relevan." Klopp menjelaskan bahwa ia juga menjalin komunikasi dengan mantan pemain Schalke itu dan kembali menekankan: "Dia tampil begitu bagus bersama kami sehingga kami ingin membawanya. Dan untuk Schlotti, keputusannya juga sudah sangat jelas."

Klopp memahami perdebatan soal absennya Bisseck

Meski demikian, Klopp sadar absennya Bisseck menimbulkan pertanyaan. "Tentu muncul pertanyaan, dan saya memahaminya, ketika Thiaw tidak bermain, sementara Bisseck selalu bermain tetapi tidak masuk skuad," katanya. "Itu termasuk perdebatan yang, pertama, sah-sah saja dan, kedua, hanya muncul ketika ada lebih banyak pemain berkualitas daripada yang sebenarnya boleh dibawa. Saya juga bisa menyebut beberapa pemain lain yang tampil sangat bagus. Namun, bagi kami, saat ini merekalah poros yang kami andalkan."

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Di awal wawancara, Klopp sudah menjelaskan bahwa pintu sama sekali belum tertutup bagi para pemain yang tidak dipanggil. Selain Bisseck, Karim Adeyemi (Barcelona) dan Nick Woltemade (Juventus Turin) juga agak mengejutkan tidak masuk skuad. "Namun, ada jeda tiga atau empat bulan antara agenda ini dan agenda berikutnya, sehingga tentu saja setiap pemain langsung punya kesempatan untuk kembali menunjukkan kemampuannya," tambah Klopp saat membahas para bek tengah. "Ini bukan keputusan yang ditetapkan untuk 20 tahun ke depan, melainkan untuk pertandingan-pertandingan ini, berdasarkan apa yang kami alami dan bangun bersama di pemusatan latihan pertama. Dengan dasar itulah kami melangkah ke depan."

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Lupa menyebut Tah: Klopp kagumi Bayern Munich dan puji rotasi

Ketika ditanya mengapa Tah tidak disebut dalam penjelasannya, Klopp mengakui: "Jona sudah pasti masuk skuad. Karena itu, saya tadi lupa menyebutnya." Pemain berusia 30 tahun itu kini juga tidak lagi menjadi pemain inti yang tak tergantikan di Bayern Munich. Sejauh ini, dalam laga-laga penting, kecuali pertandingan melawan Atletico Madrid, ia harus memberi tempat kepada Min-Jae Kim. Sementara itu, posisi Dayot Upamecano tak tergoyahkan.

Namun, Klopp menjelaskan bahwa rotasi yang dilakukan klub tersukses di Jerman itu masuk akal "dalam periode yang luar biasa sulit ini". "Mereka melakukannya dengan sangat cerdas," lanjut mantan pelatih BVB dan Liverpool itu, seraya mengagumi penampilan terbaru Bayern di Liga Champions. "Mereka memainkan pertandingan yang luar biasa di Madrid. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak pemain bertahan yang berada di lapangan pada akhir pertandingan. Namun, mereka tetap berbahaya saat menyerang. Itu benar-benar penampilan yang sangat mengesankan. Menang di kandang Atletico bukan perkara mudah."

Soal Tah, ia membandingkan situasinya dengan dua pemain timnas lainnya di Bayern. "Di sana (Madrid; catatan redaksi), Tom (Bischof; catatan redaksi), antara lain, tampil luar biasa, sementara Aleksandar Pavlovic diistirahatkan. Tah adalah bek tengah kelas atas. Karena itu, meskipun ia terkena rotasi, kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkannya di rumah."

Sementara itu, Klopp belum mengungkap siapa di antara empat kandidat tersebut yang pada akhirnya akan mengisi dua posisi itu. Belakangan, Schlotterbeck dan Tah dianggap sebagai duet utama. Timnas Jerman akan lebih dulu menghadapi Serbia (13 November), sebelum bertemu Belanda (16 November) pada laga terakhir fase grup Nations League.

Siapa lagi yang dipanggil? Daftar skuad Jürgen Klopp